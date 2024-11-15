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世界12強棒球錦標賽11/14中華台北力克多明尼加，取得二連勝，台灣運彩本場銷售再創新高9,200萬，多明尼加前晚以6：1擊敗紅色閃電古巴，因此不讓分投注看好多明尼加獲勝的佔60%、中華台北佔40%。台灣運彩表示，投注熱度持續上升，吸引不少愛棒球的球迷用投注支持中華隊。今(11/15)中華隊休兵，大巨蛋迎來精彩的日韓對決，賠率看好日本能擊敗南韓取得第二場勝利。台灣運彩提供南韓@日本投注，不讓分玩法南韓賠率3.25倍、日本1.16倍；讓分玩法日本讓2.5分、賠率1.64倍，南韓受讓2.5分、賠率1.79倍。實體投注站不限球種、不限玩法，單張投注300元以上就可以參加的「棒球爭霸 全麵出擊」抽獎活動熱烈進行中，不僅有機會可以獲得超商虛擬禮物卡或最新iPhone 16 Pro，更有機會與「西殺」江坤宇和「詹皇」詹子賢近距離見面，機會難得，切勿錯過。