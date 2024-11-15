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前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女成為台灣女婿，消息一出掀起討論。由於薄瓜瓜身分敏感，其父薄熙來曾是中共最著名紅二代，薄熙來也是中國共產黨內部角力之中失勢中最為著名的一個案例。薄瓜瓜的祖父薄一波是中國共產黨最早期的成員之一，國共內戰後期掌管中共華北局，更曾於1956年至1975年擔任中國副總理長達20年的時間。薄瓜瓜的父親薄熙來更曾是中國最著名的紅二代，更是中共太子黨的核心人物，薄熙來擔任過省長、商務部部長、中央政治局委員、直轄市市委書記、封疆大吏、內閣部院大臣，也一度是中國最有權勢的25名政治局委員之一。薄熙來外型出色且能言善道，2007年中共十七大後成為重慶市委書記，雖看似成為中國政壇的一方之霸後，卻同時也遠離了北京以及中南海決策核心圈，在重慶政壇主打反對貪污腐敗和消除貧富差別，力主「打黑唱紅」。到了2012年中國政壇爆發薄熙來事件，起因為當時薄熙來主掌的重慶政府宣佈副市長兼重慶市公安局局長的王立軍不再兼任市公安局局長、黨委書記，轉而分管科教文體工商等工作，但王立軍突然逃到美國駐成都總領事館，重慶市政府則稱他正接受「休假式治療」，儘管重慶市長出面勸說王立軍離開美領館，且中紀委對王立軍事件立案調查，但王立軍下落不明。未料，該起事件引發中國官方調查，進而追查出王立軍在查案時涉及薄熙來家人，更被挖出英商海伍德（Neil Heywood）命案，薄熙來的第二任妻子谷開來與海伍德有經濟利益矛盾，有證據證明海伍德死於他殺，當時包含路透等外媒報載，谷開來要求海伍德幫助向海外轉移大量資產，海伍德可能是因為威脅要曝光谷開來試圖向海外轉移財富的計劃而遭到殺害，谷開來和薄家勤務人員張曉軍有重大作案嫌疑，二人涉嫌故意殺人犯罪，已被移送司法機關處理。隨著一連串事件爆發，時任總理溫家寶更曾在記者會上公開對薄熙來提出嚴厲批評，中共當局也立刻對薄熙來進行停職處理，中共黨中央對外宣布「薄熙來同志不再擔任中共重慶市委書記一職」，並對其「嚴重違紀問題」進行立案調查，從此消失在公眾視野長達一年半的時間。過程中中共中央政治局先後停止薄熙來中共中央委員和政治局委員的職務，更慘遭雙開（開除黨籍、開除公職），後又以涉嫌受賄、貪污、濫用職權犯罪一案遭提起公訴。在2013年9月，薄熙來因受賄、貪污、濫用職權案，在濟南中院被宣判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，至今仍在習近平政權底下成為階下囚，關押在公安部秦城監獄。