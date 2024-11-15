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▲張惠妹不僅認真準備演唱會節目，也努力準備周邊商品。（圖／張惠妹 IG）

流行樂之后「妹神」張惠妹（阿妹）將於12月21日起在台北大巨蛋開唱5場，和歌迷一路嗨到跨年，是首位在大巨蛋開唱跨年檔期的天后，日前20萬張門票開賣，隨即被搶購一空，不過今（15）日有好消息傳出，經製作團隊評估確認後，將加開B1層和L2層少數座位，粉絲從明日開始可多留意售票頁面。另外，在演唱會期間，松菸文創園區炊事房也將成立「ASMR ×MEIGHT.O.NINE 快閃店」，粉絲千萬不要錯過！張惠妹近來正緊鑼密鼓準備「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，不僅如此，她也等不及與大家分享由她主理的演唱會官方周邊商品，周邊將於12月18日展開預購，12月21日至明年1月1日，在松菸文創園區炊事房也將成立「ASMR ×MEIGHT.O.NINE 快閃店」提供粉絲領貨，還加碼抽後台參觀通行證，1人中獎2人同行。另外，張惠妹與台北漢來大飯店聯名推出的「ASMR Maxxx」主題房，屆時整層樓將被打造成ASMR宇宙，入住者可享有獨家設計的備品，帶領歌迷完美沉浸ASMR宇宙，這些都由張惠妹主理的「meight.o.nine」品牌一手規劃、主導，就是想給妹粉最獨一無二的樂趣和享受。而張惠妹親自擔任「meight.o.nine」主理人，品牌延伸不僅限於音樂，她還把時尚與實用結合，推出了與義大利品牌「24Bottles」聯名的保溫瓶，簡潔又有質感，成為粉絲日常必備的單品。最後，張惠妹還將心愛的寵物2隻狗和2隻貓，及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入到每一件周邊商品中，讓每位粉絲不僅能在演唱會現場感受她的愛，還能把這份溫暖帶回家。提到以愛寵和分身「阿密特」為靈感，張惠妹也感性說：「溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！」