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▲紀文惠（前）在2014年後就逐漸淡出演藝圈，許久未露面。（圖／Sandy IG）

▲網友們對於紀文惠（右二）、Sandy（右一）是朋友一事，感到很驚訝。（圖／Sandy IG）

▲紀文惠開心慶祝45歲生日。（圖／Sandy IG）

Sandy（吳姍儒）剛在9月迎接二寶，並在日前正式回歸主持崗位，昨（14）日她在社群網站上，PO了一張姐妹聚會的合照，其中有一張熟悉的臉孔，正是消失螢光幕前許久的紀文惠，讓網友、粉絲們直呼：「原來你們是朋友！」對於紀文惠久違的露面也感到很驚喜。45歲的紀文惠發過3張專輯、曾演出《吐司男之吻》、《月光森林》、《光陰的故事》等戲劇作品，2012年她和交往2年的導演男友吳建新結婚，據傳在2002年拍攝《月光森林》時，當時擔任工作人員的吳建新就暗戀紀文惠。2014年後紀文惠便逐漸淡出演藝圈，14日Sandy在社群上曝光了最新合照，才讓粉絲們得以看到她的近況，照片中的紀文惠一頭及肩中長髮，搭配淡妝，穿著白色短袖上衣與黑色背心，打扮簡約自然，笑容滿面地和姐妹們一起慶祝45歲生日。紀文惠和Sandy一群人毫無偽裝，輪流掌鏡拍下美照，紀文惠的顏值依舊，Sandy產後恢復也相當良好，完全看不出已是雙寶媽咪，不忘自嘲和朋友們之間的身高有差距，寫下：「My tall tall friends」。幾張合照也引來網友們的留言，驚呼：「紀文惠和Sandy是朋友啊！」、「好久不見的紀文惠！」