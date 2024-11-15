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年度最大電商盛事雙 11 精彩落幕！全球智慧開店平台 SHOPLINE 今公佈雙 11 購物節亮眼銷售表現，整體商家買氣與進站流量雙雙突破新高，雙 11 當日整體商家業績較去年同期成長 24 %，商家戰果豐碩，顯見雙 11 仍然為消費者最為積極參與的電商大檔。SHOPLINE 聯席總裁兼台灣總經理徐向緯表示：「2024 上半年受到消費場景轉移、流量破碎化等多重影響，整體電商市場經營更趨複雜也更具挑戰性，但觀察今年雙 11 檔期買氣超越預期，推測隨著電商造節頻繁，消費者反倒更傾向在大型購物節期間集中且計畫性消費，進而推升今年雙 11 銷售力度，為消費市場挹注強勁動能。SHOPLINE 作為全球領先的解決方案服務商，將持續提供品牌全方位的零售整合服務，透過知識賦能與開放生態圈服務加乘，共同助力商家突圍年末購物季賽道。」今年雙 11 購物節買氣續強，根據 SHOPLINE 觀察，商家提早佈局暖身期銷售策略，暖身首週訂單及進站量即有明顯增長。此外，今年進站量有別於往年以 11 月 1 日為暖身期流量最高點，在 10 月 31 日全台颱風假當天，已達到暖身期進站量第二高峰，顯現消費者在家中防颱時，反倒掀起了雙 11 購物節的第一波「流量旋風」。而往年觀察雙 11 業績高點主要集中在當日，然而今年發現，在雙 11 前二天業績即出現攀升、較平日大幅彈跳 2 倍，反映商家持續堆疊雙 11 優惠的策略奏效，滿足消費者提前規劃購物策略的預期心理，使業績於雙 11 前夕已明顯上升。雙 11 當日買氣更為熱烈，流量高峰集中於晚間 9 至 12 點，在倒數 1 小時內更達到當天業績巔峰，推測多數顧客偏好於下班後清空購物車，甚至反覆評估購物清單，搶在最後一刻衝刺下單！而今年雙 11 最為熱銷的前三名產業類別為「流行服飾」、「醫療與保健」以及「美妝保養與個人護理」，尤其以保健食品在熱銷品類中異軍突起，整體雙 11 走期業績相較去年成長高達 37 %；業績表現最高的單一商家則為 3C 電子品牌，當日業績較去年年增 248 %，顯見消費者更為精打細算，偏好於優惠檔期購買高單價商品。觀察今年雙 11 熱銷商品趨勢，以魚油、膠原蛋白、葉黃素、益生菌等保健食品登上今年熱銷產品，推測疫情雖已趨緩，消費者的日常健康調理意識明顯抬頭，並於折扣深度最高的雙 11 下單囤貨；而適逢換季，消費者也把握機會添購新衣，今年雙 11 前 10 名熱搜關鍵字皆以「外套」、「背心」等服飾品類為主，流行服飾商家表現依舊亮眼。隨著實體通路買氣回流、社群電商快速崛起，零售品牌無法僅佈局單一渠道，OMO 全通路策略儼然成為商家致勝關鍵。今年雙 11 檔期經營 OMO 全通路銷售的商家相較於僅佈局線上通路的商家，業績明顯高出 10 倍以上。而今年「社群直播」和「團購操作」成為電商全新戰場，據 SHOPLINE 統計，今年雙 11 直播銷售額年增超過 8 成，其中「醫療與保健」品類直播業績更是去年的 5.5 倍，成長潛力驚人；亦有越來越多品牌嘗試新的直播渠道，透過 YouTube Shopping 直播與消費者互動的品牌數更增加近 3 倍。SHOPLINE 於今年推出全新團購解決方案，使品牌商家可借助「獨立分潤賣場」、「合作夥伴成效中心」，全方位優化商家、顧客，以及團購主三方的團購體驗，成功帶動今年雙 11 的開團商家數大幅增加，為今年操作團購策略的商家迎來高達 50% 的業績漲幅。SHOPLINE 以零售商務為核心，提供市場最全方位的零售成長解決方案，透過「開放生態圈」與「知識賦能」二大服務加乘綜效，協助品牌快速打造 OMO 全通路銷售策略。為了協助商家即時掌握市場洞察以及檔期商機，SHOPLINE 策略團隊更推出「檔期實戰班」，提供專業的顧問諮詢、產業報告和節慶趨勢講座，為商家量身打造檔期行銷策略。今年參與雙 11 檔期實戰班的商家數突破百間，銷售成績更創下亮眼表現，整體業績較去年雙 11 大幅成長 65 %，預計帶動今年 11 月銷售額提升 9 成，顯現在 SHOPLINE 顧問團隊的建議與趨勢講座課程安排之下，有效驅動品牌流量與業績的正向成長。針對即將到來的雙 12 和聖誕節檔期，SHOPLINE 也將持續藉由知識賦能提供完整的年末產業數據報告和講座，攜手商家共同衝刺年末節慶商機。