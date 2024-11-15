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▲曾國城（右）與大霈（左）主持節目《我的成長》，今日出席記者會。（圖／記者陳明安拍攝）

▲曾國城分享自己手上有5個節目。（圖／記者陳明安拍攝）

▲大霈（左起）、曾國城和製作人李慧蘭出席記者會。（圖／記者陳明安拍攝）

節目《我的成長》由主持人曾國城與李霈瑜（大霈）以脫口秀方式，訪談每位藝人的故事，挖掘明星背後不為人知的成長過程，今（15）日舉行開播記者會，製作人李慧蘭坦言節目一季10集，每集就砸了2百萬，等於總共花了2千萬，而曾國城被問到拌麵副業營業額，坦言有破億，更曝光年終共會花費300萬，感謝30多位員工，相當大手筆。曾國城和大霈訪問了10組藝人的故事，其中玖壹壹最讓曾國城動容，認為他們這些曾在底層生活，卻又熱愛音樂的年輕人非常勵志，一步步成為地方傳奇，「我們沒有往下挖，往下挖春風應該就崩潰了，當時他眼眶微濕，因為提到媽媽的關係。」曾國城直言他們的故事很荒謬，曾經生活的地方龍蛇雜處，隨時遊走在法律邊緣，但靠著夢想、熱忱，如今闖出一片天。曾國城透露自己手上有5個節目，目前《我的成長》已經錄製結束，笑說李慧蘭很堅持做這個節目，卻是吃力不討好；曾國城的拌麵副業做得風生水起，目前公司員工已經有30多人，至少每位員工的年終獎金都會有一個月，總共會發出300多萬的年終，被問到營業額的部分，他也坦言，能和去年打平就算不錯了，明年曾拌麵也將邁入10週年。曾國城首度以《小雁與吳愛麗》入圍金馬最佳男配角獎，在片中他有不少裸露片段，還有露屁股畫面，他坦言當下得知尺度那麼大有嚇一跳，向導演反應，但導演並沒有要放過他，他只能做好保護措施，被虧媲美影帝梁家輝，他也立刻謙虛澄清：「跟梁家輝比差多了，梁家輝精實多了。」而18歲兒子目前在加拿大唸書，去了3個月，他笑說兒子聖誕節已經有約了，行程很滿，看起來適應得不錯，在國外也有了心儀對象。大霈自從分手交往4年的男友後，至今身邊都沒有出現新對象，坦言自己是比較主動出擊的人，但都沒有遇到心儀的目標，她坦言另一半的條件，除了不能比自己矮，經濟方面也要穩定，更透露自己的追愛過程，通常會先吃飯聊天了解對方個性，但最近媽媽的身體不好，她的重心都放在家庭，大霈分享，過去也曾碰過渣男，發現對方和她身邊的同事、學妹都有「連結」，「小時候滿挫折、滿痛的，但也獲得成長。」