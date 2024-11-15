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中共中央政治局的前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出低調抵台迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女；由於薄瓜瓜身分特殊，引起國安單位關注，薄瓜瓜父親薄熙來曾是如日中天的中共太子黨，最終在內鬥下倒台入獄。薄瓜瓜則是過得愜意的紅三代，過去曾屢次被中媒和中國社群平台爆出諸多情史。港媒星島日報指出，薄瓜瓜作為「紅三代」，情史多姿多彩，當年在英國「左擁右抱」，曾經與中共元老陳雲孫女陳曉丹親密出遊西藏，還傳出開法拉利約會前美國駐華大使洪博培女兒。薄瓜瓜自1998年前往英國留學，後續從牛津大學、哈佛大學等名校畢業，在2011年就傳出與另一同樣就讀哈佛大學就讀工商管理碩士的陳曉丹紅三代陳曉丹交往的消息，當時還流傳他們於2010年夏天高調出遊西藏時多達400張的親密合照，其中顯示兩人在西藏全程由警車開道，享受特級待遇，隨行皆有多輛警車、轎車停在路邊等候。當時一度在推特和微博被大肆傳閱，曾被批評濫用特權，薄熙來落馬之後，與陳曉丹的交往傳聞告終，《華爾街日報》披露，薄瓜瓜開法拉利約會前美國駐華大使洪博培女兒。薄瓜瓜後來則發聲明澄清，自己從未開過法拉利，也從未到訪過美國駐中國大使官邸。現年37歲的薄瓜瓜，近期出現在全球媒體視野，已得追溯至2019年，當時加拿大環球郵報指出，薄瓜瓜在加拿大金融服務商鮑爾集團（Power Corporation of Canada）擔任商業分析師有約2年半的時間，鮑爾集團時任副總裁兼總法律顧問勒梅（Stéphane Lemay）在聲明中透露，薄瓜瓜是 「通過實習計劃 」加入公司。當時報導還提到，香港中文大學教授林和立對於鮑爾集團雇用薄瓜瓜感到驚訝，因為薄熙來過去被視為習近平角逐大位時的勁敵，「我不認為鮑爾公司會想樹立雇用習近平主要敵人的兒子這一形象。」