▲大雅二和公園適合親子同樂(圖／政風處提供2024.11.15)

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台中市政府政風處為維護兒童遊戲安全，稽核中市公園及國小67處兒童遊戲場，並抽訪410位兒童與家長使用意見，針對器材設備材料與品質滿意度達95%，整體滿意度達93%，包括東區十全公園的遮陽設施包覆軟墊美觀且安全、西區藍興公園鳥巢鞦韆超好玩、大雅二和公園適合親子同樂、外埔區六分公園乾淨整潔等，未來將持續藉由「美樂地計畫3.0」優化遊戲場，讓台中兒童快樂又幸福。為回應聯合國兒童權利公約「兒童有權從事與年齡相宜的遊戲和娛樂」，台中市政府除積極推動「台中美樂地計畫」，市長盧秀燕也多次於市政會議中表示，建設新公園的同時，也要整建舊公園，將台中的公園塑造為「通用、友善、安全」的共融環境，守護台中幸福童年。政風處說，該專案由政風同仁實際面訪410位使用者意見，就公園遊戲場器材設備的材料與品質滿意度95%最高，其次為公園整體滿意度達93%，遊戲場器材設備的設計與規劃滿意度為88%，遊戲設施維修效率則有85%受訪者表示滿意。針對多數民眾均提出遊戲區應增加遮陽設施，並希望增設新遊具及加強沙坑遊戲區環境維護，政風處表示，該專案檢查結果均要求管理機關立即督請維護廠商優化，確保兒童使用遊戲設施更安全便利；對於少部分設備修繕尚未完成，亦請建設局等維護管理機關追蹤改善，共同提升兒童遊戲場舒適與安全。建設局表示，盧市長上任以來積極推動許多社福政策，108年初推動「台中美樂地計畫1.0」，以「共融公園」、「陽光公廁」及「人本無障礙環境」作為政策三大重點，持續建造公園綠地提升全市綠覆率、建置友善共榮的休憩環境、改善公園兒童遊戲場安全、打造陽光公廁新美學及引入民間資源共創多贏，達成美好城市新願景。台中美樂地計畫推行至今，已完成超過200座共融公園新建及改善，深獲各界好評。另也重新檢視台中市兒童安全遊戲場安全指標，針對設施老舊、不符合CNS國家規範的公園優先進行改善，至111年檢驗合格備查率已達100%，比中央規定時間更早完成。建設局也說，為提供孩子更安全好玩的遊樂空間，市府於110年推動「台中美樂地計畫2.0」，汰換公園內罐頭遊具，並打造一區一特色主題遊戲場，包括設有挑戰性攀爬遊具的黎新公園、全台戶外最高11公尺溜滑梯的馬卡龍公園、寓教於樂的泉源兒童交通主題公園等，透過激發創意和結合各區特色，讓孩童在公園玩樂之餘，更能與在地情感連結。如今美樂地計畫已升級到3.0，除延續友善、全齡、共融、無障礙理念外，更因應地球暖化與氣候變遷，配合遊戲場空間特色環境增加遮蔭設施，持續完善兒童遊戲場需求。比如日前熱鬧啟用的豬事圓滿公園，便是全台首座以「豬」為主題的親子公園，除打造可愛的「小山豬主題遊戲區」場域，也在周邊裝設遮陽設施，讓親子可以在陰涼處盡情遊玩和休憩。