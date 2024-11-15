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台灣虎航將於29日改列上市掛牌，今（15）日於證交所完成電腦開標作業，順利完成競價拍賣，得標加權平均價為62.38元，超額認購率達28.3倍，得標總金額約4.47億元，最低得標價61.8元，最高得標價73元，計算得標加權平均價62.38元。台灣虎航公開申購期間為11月19日至21日，11月22日抽籤，公開申購價格為40元，公開申購股數共計1790張，預計市場將再掀起一股搶購潮，參考今日虎航收盤價78.7元，抽中一張現賺3.87萬元。虎航今年10月單月營收13.03億元，年增加6.7%，為同期單月新高；今年前十月營收為139.39億元，年增35.7%，為歷史新高。今年前三季營收達126.37億元、年增39.6%，營業盈餘32.61億元、年增67.8%，營業毛利率及營業淨利率分別高達32%、26%，營業外雖受新台幣貶值影響為損失，但稅前淨利仍達31.21億元，稅後淨利為24.76億，純益率20%，EPS 5.52元，與營收同創同期累計歷史新高。展望第4季，觀察本月初的ITF台北國際旅展出現人氣、買氣雙旺的現象，其中賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，而日韓因平均飛時不長，旅遊詢問熱度及買氣不減。台灣虎航本月也將開航宮崎，成為日本第20個航點，從售票及旅遊業者成團情況，法人估，第4季可望出現淡季不淡的現象。