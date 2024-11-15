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▲鳳山綠園道樹木加固以因應天兔颱風。（圖／高雄市工務局公園處）

因應天兔颱風逼近，高雄市工務局公園處積極展開防颱準備，以期降低災害損失。為確保市民安全，公園處已動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。此外亦整備自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝的通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通；若發生災情，也將立即投入救災行動。呼籲民眾盡速將停放於路樹下的車輛駛離，避免造成損失。工務局局長楊欽富提醒民眾，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全。民眾應注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。公園處說明，本處持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，請往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢。颱風過後，若發現路樹傾倒，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。