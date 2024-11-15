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為期四天的「113台南資訊月-AI應用特展」今 (15) 日於大臺南會展中心盛大開幕，會中將展示最新熱門科技產品與應用展示，可以看到臺南科技轉型成果發表。市長黃偉哲表示，臺南市不僅是歷史古城，更是數位創新城市。透過智慧科技的應用，讓市民生活更便利、更安全。黃偉哲也指出，今天的AI應用特展，展示了臺南市在智慧城市發展中的重要成果，同時也融入臺南400年歷史，讓大家在體驗科技創新的同時，也能感受到臺南的文化底蘊。這次南市府主題館共有5個局處參展，經發局推出「沙崙智慧城市平台」，將沙崙智慧綠能科學城的能源管理系統、智慧共桿環境交通監測、運具驗證接駁量能之數據進行通盤整合，豎立沙崙成為數位智慧城市之典範；交通局推出「AI影像辨識智慧交通管理系統」及「無人機的空拍與影像辨識技術」，以更完整的視角監控路口車流狀態，讓交通中心對車流的掌握更精，達成智慧交通治理的城市願景。工務局推出「臺南市道路挖掘管理系統」，有效管理並降低重複挖掘情事，並透過三維管線圖資、臺南市道路挖掘工程巡查系統APP可即時查詢及通報，民眾出門可避開維修路段並及早規劃交通動線。經發局長林榮川表示，在AI產業發展上臺南市擁有得天獨厚的資源優勢。南部科學園區是全球半導體產業的重要據點，匯集台積電、聯電等科技大廠，並吸引了包括ASML、Lam Research等國際設備廠商落戶，推動臺南成為AI晶片生產的關鍵樞紐。行政院於沙崙設立全台首個「AI產業專區」，帶動AI產業與各類應用方案在此落地，並成功吸引美國AI晶片大廠AMD設置研發中心。藉由沙崙的智慧科技場域與AI技術實驗環境，臺南市積極實現「AI產業化」的願景，致力於成為引領台灣邁向數位轉型的AI核心城市。