台中市推動低碳旅館認證10年有成，今年再輔導24家旅館通過低碳認證，並培訓30位旅館業從業人員取得專業顧客服務國際認證（CGSP），精進旅宿業優質服務，今（15）日頒發認證證書暨授證儀式。觀旅局長陳美秀表示，通過低碳認證的24家旅館，若以用電量換算碳排放量，相當於5.3座文心森林公園一年的固碳量。
觀旅局長陳美秀表示，因應國際永續發展及淨零碳排趨勢，市府積極推動永續觀光，以實踐「永續發展，低碳零碳城市」之願景，舉凡辦理全球永續旅遊準則培訓課程，提升觀光從業人員知能外，同時輔導旅宿業者取得國內外各式標章認證，包含「綠色旅行標章」、「環保標章旅館」、「低碳旅館認證」等，今年共有24家業者通過認證，換算排碳量年減少465.88噸，顯見台中推動低碳旅館、永續旅遊成效斐然。
觀旅局指出，台中市作為全國第二大城市，對於環境永續責無旁貸，低碳旅館認證，每年進行滾動式檢討修正，並結合中央政策與國際標準持續精進。透過各領域專家學者針對旅館建物之電力、照明、空調及低碳節能的做法等軟硬體項目進行檢視後，提供業者可行的節能作法與建議，旅館業者經過改善後，再經專家學者評比，如通過標準即核發低碳旅館認證標章。台中市原有57家通過認證，今年再加24家，約占全市旅館數量5分之一。
陳美秀表示，不論國際或國內市場，旅宿業都希望能獲得認證，因為很多企業及廠商都會要求員工出差或旅遊，優先選擇認證旅館，台中市走在前端，盼旅宿業也能落實低碳永續觀念。以明年1月1日起限制使用一次性旅宿用品之中央政策為例，台中市旅宿業者積極配合，目前已有約8成旅宿業實際執行，透過實際行動減少塑膠廢棄物、支持環境保護，也提升中市的旅宿形象。
2024新社花海暨台中國際花毯節活動，即日起至12月1日盛大舉辦，觀旅局歡迎民眾來台中賞花，11月底前若選擇低碳認證的47家指定旅館入住，就有機會抽中智慧電動機車及iPhone 15手機等大獎。更多旅遊資訊、低碳旅館資訊可至「台中觀光旅遊網」(https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。
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觀旅局指出，台中市作為全國第二大城市，對於環境永續責無旁貸，低碳旅館認證，每年進行滾動式檢討修正，並結合中央政策與國際標準持續精進。透過各領域專家學者針對旅館建物之電力、照明、空調及低碳節能的做法等軟硬體項目進行檢視後，提供業者可行的節能作法與建議，旅館業者經過改善後，再經專家學者評比，如通過標準即核發低碳旅館認證標章。台中市原有57家通過認證，今年再加24家，約占全市旅館數量5分之一。
陳美秀表示，不論國際或國內市場，旅宿業都希望能獲得認證，因為很多企業及廠商都會要求員工出差或旅遊，優先選擇認證旅館，台中市走在前端，盼旅宿業也能落實低碳永續觀念。以明年1月1日起限制使用一次性旅宿用品之中央政策為例，台中市旅宿業者積極配合，目前已有約8成旅宿業實際執行，透過實際行動減少塑膠廢棄物、支持環境保護，也提升中市的旅宿形象。
2024新社花海暨台中國際花毯節活動，即日起至12月1日盛大舉辦，觀旅局歡迎民眾來台中賞花，11月底前若選擇低碳認證的47家指定旅館入住，就有機會抽中智慧電動機車及iPhone 15手機等大獎。更多旅遊資訊、低碳旅館資訊可至「台中觀光旅遊網」(https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。