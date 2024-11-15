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天兔颱風來襲，交通部觀光署今（15）日表示，國家風景區5個管理處、37處景點，即日起預警性封閉，包含花蓮秀姑巒溪、東北角的草嶺古道芒花季、小野柳遊憩區濱海步道等，並呼籲民眾在颱風警報發布期間，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。觀光署表示，受到天兔颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，針對5個國家風景區轄內經管旅遊景點共37處，採取預警性封閉措施。觀光署表示，預警性封閉的管理處及景點，包含東管處綠島朝日溫泉、紫坪、馬蹄橋、大白沙潛水區、柴口浮潛區、石朗浮潛區；花蓮磯崎遊憩區、奇美中繼站、秀姑巒溪；台東加母子灣休憩區濱海步道、渚橋休憩區、郡界休憩區、小野柳遊憩區濱海步道、加路蘭、界橋、寧埔、齒草橋、八仙洞。觀光署表示，茂管處的茂林情人谷、茂林谷、涼山步道；縱管處鯉魚潭潭東自行車道、羅山瀑布木棧道、羅山拱橋、白端景觀拱橋、玉富自行車道舊鐵橋、四格山步道、利吉惡地步道、鹿野高台及泰平山起飛場 ；西管處紅葉公園；大鵬灣管理處的琉球風景區美人洞、山豬溝、烏鬼洞，青洲濱海遊憩區、海景休閒度假區、琉行之道。此外，觀光署表示，由國家風景區管理處主辦活動取消或延期資訊，包含茂管處雙年賞蝶開幕及護蝶市集，由11/16、11/17延後到11/23、11/24辦理。東北角管理處的草嶺古道芒花季活動取消；雲管處11/16觀鳥定點導覽活動取消。觀光署呼籲，民眾於天兔颱風警報發布期間應注意自身安全，切勿前往山區、海邊及從事觀浪、海釣及戲水等活動，以維護自身安全。