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曾與中國國家領導人習近平競爭大位的中共政治局前委員、重慶市委前書記薄熙來，兒子薄瓜瓜驚傳將成台灣女婿，13日已低調來台，今天要與女方家長見面，準備迎娶，還因此驚動台灣國安單位。薄瓜瓜其實本名叫薄曠逸，不過後來改名薄瓜瓜，且不只他，許多中國紅後代，都喜歡取疊字的名字。關於薄瓜瓜名字由來，薄瓜瓜本名薄曠逸，是祖父幫他取的名，有「曠世逸才」的意思，但外公見他憨態可掬，也幫他取「瓜瓜」的小名，薄瓜瓜自己比較喜歡瓜瓜，他接受中國媒體《青年週末》採訪曾說，「這個名字（曠逸）太大，還是瓜瓜更適合我一點，瓜瓜的意思就是西瓜。」薄瓜瓜還說，他的一個表姐叫果果，一個表妹叫桃桃。但網路上也有一說，瓜瓜一名是薄熙來取的，「子」+「瓜」成了「孤」字，也就是暗示了「稱孤道寡」，也就是古代王者自稱「孤」的野心，薄熙來藉此表露他的抱負。除了薄瓜瓜，還有許多紅後代都取名疊字，例如中共第一代領導人毛澤東曾孫，叫毛東東，中國國務院前副總理李富春女兒叫李特特，國務院前副總理羅瑞卿女兒叫羅了了等。紅後代取名疊字相當普遍，以中共八大97名中共委員為例，93個有子女的家庭，資料可考的就有19個家庭在後代起名時用疊字的比例叫ABB的，至少有30人以上。有分析認為，中共第一代高層經歷過殘酷政治鬥爭後，為了避免後代子女名字太過響亮，因此用最平凡無奇的名字，避免招來猜忌麻煩。