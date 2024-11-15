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今年8月19日，宜蘭地院法官張軒豪酒駕上路，被臨檢警方攔下，酒測值竟然高達1.05，被警方依犯公共危險罪移送法辦，檢方諭令9萬元交保，消息一出，宜蘭地院也馬上發聲明表示，絕不護短，也會啟動法官自律委員會調查，今（15）日司法院法官評鑑委員會懲處結果出爐，張軒豪法官要被罰俸4個月。據了解，法官張君豪於8月19日晚間20時44分許，開車行經宜蘭市環市南路跟縣政二街交叉口時，被臨檢員警攔查，當場測酒測值高達1.05毫克，濃度相當高，幾乎是爛醉程度，被警方依公共危險罪送辦。當時案件也報由司法院移送職務法庭審理，今日法評會做出決議，認為張軒豪的違失行為，確已違犯刑法而應受刑事審判，且經媒體報導，對司法形象已造成損害，深感慚愧、內疚不已，司法院於113年9月25日，也祭出停職處分 。但是此事屬為下班後的私領域事件，對執行法官職務並無影響，而且張軒豪在宜蘭地院擔任法官職務25年來，大多數時間擔任民事審判業務，承辦案件戮力以赴，重視當事人權益，於當地法律界評價頗佳 ，如以系爭違失行為即認不適任法官職務，實屬過重。當時酒駕的張軒豪也並未出現泥醉、醉醺醺、步行或站立不穩等情狀，張軒豪僅是偶一為之並無酒癮，平時有慢跑等運動，但此事仍然有懲戒必要，因此建議之懲戒處分為罰款 ，共罰現職月俸4個月。