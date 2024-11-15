天兔颱風持續逼近，目前以每小時9公里速度靠近台灣，明（16）日是否停班停課受到關注，根據中央氣象署16時發布雨量預測，台東縣山區、恆春半島達停班課標準，不過是否停班停課由當地縣市政府決定，仍以各縣市公布為準。並且雙北、東部總雨量預測持續增加，目前平均飆破200毫米，恆春半島平地雨最猛，預估可累積600毫米。
據中央氣象署最新下午4時風雨預報，未來24小時累積雨量部分，明天晚間8點前，僅台東縣山區，累積雨量達200至340毫米、台東縣平地200至400毫米（標準350毫米）符合停班課標準。
恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達停班停課標準。
雙北、宜蘭、基隆則24小時雨量預設皆低於50毫米，風雨影響並不明顯。不過要留意週日（17日）東北季風南下後，有機會出現出現局部豪雨
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達停班停課標準。
雙北、宜蘭、基隆則24小時雨量預設皆低於50毫米，風雨影響並不明顯。不過要留意週日（17日）東北季風南下後，有機會出現出現局部豪雨
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。