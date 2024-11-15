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▲恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達停班停課標準。（圖／中央氣象署提供）

▲停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／取自人事行政總處網站）

天兔颱風持續逼近，目前以每小時9公里速度靠近台灣，明（16）日是否停班停課受到關注，根據中央氣象署16時發布雨量預測，台東縣山區、恆春半島達停班課標準，不過是否停班停課由當地縣市政府決定，仍以各縣市公布為準。並且雙北、東部總雨量預測持續增加，目前平均飆破200毫米，恆春半島平地雨最猛，預估可累積600毫米。據中央氣象署最新下午4時風雨預報，未來24小時累積雨量部分，明天晚間8點前，符合停班課標準。恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達停班停課標準。雙北、宜蘭、基隆則24小時雨量預設皆低於50毫米，風雨影響並不明顯。不過要留意週日（17日）東北季風南下後，有機會出現出現局部豪雨據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。