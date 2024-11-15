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▲子瑜（右）送手鐲給莊錠欣（左），2人開心貼臉合照。（圖／莊錠欣臉書）

▲莊錠欣出席茶葉博覽會，以一身「東方美人」的造型現身。（圖／記者李政龍攝）

Elkie莊錠欣日前剛結束個人首場演唱會，但她依舊行程滿檔，不僅隔兩天就回香港參加活動，今（15）日也出席2024台灣國際茶葉博覽會。她透露自己平時很喜歡喝茶，但直到今日才發現台灣有東方美人茶，覺得很適合送給身邊的女性長輩和朋友。而提到日前她在演唱會後，和南韓女團TWICE台灣成員周子瑜與(G)I-DLE的舒華相聚，她也表示，姐妹難得在台灣相聚，覺得很特別，子瑜還送了姐妹手鍊給她當生日禮物，2人當時也有貼臉合照。莊錠欣日前舉辦個人演唱會，子瑜不僅特別飛回台灣力挺，演唱會結束後，子瑜還和舒華一起替莊錠欣補慶生，3人在KTV合體唱跳〈日不落〉，甚至大秀親親。今日莊錠欣被問到當時的心情，她透露平時和子瑜、舒華可以相聚的時間很少，還不是在韓國而是台灣，所以覺得心情非常特別，那天玩了好幾個小時，子瑜也送了同款手鍊給她當生日禮物，日前2人也有一起戴上且拍了姐妹照。莊錠欣也透露，即使演唱會已經結束，她還是覺得很開心、很感動，就像做了一場夢一樣，「我真的一個人完成了整場演唱會，很有滿足感，很感謝粉絲和我的朋友。」在那之後她也沒有閒著，隔2天又飛回香港工作，參加一場慈善活動，她很開心可以為社會貢獻力量，之後也還是有很多活動，粉絲可以多期待。而今日出席茶葉博覽會，莊錠欣穿著一身古典粉色洋裝現身，和「東方美人茶」特別相配，她自己也說，「我今天真的很剛好，穿得跟東方美人茶簡直絕配」，認為這款茶很適合送給家人、女性長輩和朋友。而她自己來到台灣之後喝過不少茶，發現台灣很多品茶的店看起來都很新穎，西餐廳的餐點也會融入茶文化，其中喝過最有印象的茶是金萱烏龍，很喜歡淡淡又清甜的味道。