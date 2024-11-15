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▲林姮怡結婚後便淡出演藝圈。（圖／三立提供、三立華劇YouTube）

▲蔣友柏（右）和女兒蔣得曦一同亮相。（圖／翻攝自小紅書）

▲蔣友柏（中）曾經和大S老公具俊曄（右）等藝術圈人士交流。（圖／c1h4w IG）

蔣家第4代、橙果設計創辦人蔣友柏外貌高大、俊美，2003年和演出偶像劇《薰衣草》女星林姮怡結婚，林先後生下女兒蔣得曦、兒子蔣得勇，姊弟相差1歲，不過2018年蔣友柏被拍到和女特助莊涵雲牽手，不久便和林姮怡離婚。近日蔣友柏帶長女出席公開活動，父女倆難得同框，21歲蔣得曦秀氣長相引發關注。蔣友柏日前在上海為個人展覽舉行餐會，有網友在小紅書分享蔣友柏和愛女蔣得曦同台的影片，形容身高190公分（應為185公分）的蔣友柏私下不只渾身散發藝術家氣息，本人也非常平易近人、隨和，當晚不停與在場賓客敬酒、玩自拍，而女兒蔣得曦的五官、氣質融合父母，溫婉動人，且遺傳蔣友柏的藝術天分。網友表示，蔣友柏在酒會上致詞，指出接下來的人生規劃就是還是藝術領域，已經成年的蔣得曦站在一旁路出羞怯的笑容，而父女倆身高相差懸殊，有種反差萌，也證明即便和林姮怡離婚約6年之久，與孩子依然有著良好的互動，關係相當緊密。