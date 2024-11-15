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天兔颱風來襲，各大壽險業者陸續啟動保戶服務關懷措施，其中包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、申請補發保單免收工本費及快速理賠等，《NOWnews今日新聞》帶您一次掌握。1. 協助保戶快速獲得理賠，如有因本次災害身故及失蹤將從寬認定。2. 投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，如因本次災害而受傷，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補。3. 續期保費應繳月為本次災害發生日起三個月之正常繳費件，可申請緩繳三個月。4. 災害發生日前已辦理保單借款之受災戶，可申請緩繳借款利息六個月。5. 補發保單，免收工本費6. 緩繳房屋貸款本金及利息一年1. 即日起至今年12月31日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單的累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。2. 若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至明年2月28日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。3. 續期保險費應繳費日為今年9月至明年2月的受災保戶，繳費期限可延長至明年4月30日止。4. 即日起至今年1月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。1. 主動檢索受災保戶名單協助申請理賠2. 保戶保費應繳日於災害發生日後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。3. 保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。4. 保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明，申請補發保單可免收工本費。1. 透過本公司服務同仁申請，有住院事實且經審視符合相關規定者，住院期間可申請最多7日之「理賠醫療預付金」。2. 因本次災害致保單遺失或損毀者，免收補發保單之手續費。3. 受災保戶原應繳日今年11月1日起的續期保險費，緩繳期限可延長至明年1月31日。4. 受災地區保戶如已申請保險單借款，或因本次意外事件而新提出申請借款者，借款利息可緩繳延至明年1月31日。5. 受災地區的保戶，即日起至明年1月31日，凡檢附相關申請書與受災證明文件，首次純增10萬元以內之保單借款，自借款日計起六個月內，可免計利息。6. 針對受災的既有房貸戶，即日起至明年1月31日，凡檢附村里長開立的受災證明書，可給予三個月貸款本金及利息緩繳。1. 續期保費應繳日期於本次災害發生日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。2. 自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。3. 凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動快速理賠，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補4. 若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10 日，上限新台幣6 萬元的「住院預付金」，及時發揮保險保障功能。5. 提供房貸紓困措施給受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3 個月。6. 旅平險彈性調整針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於本次災害發生日起一週內提出契變申請辦理取消或延期。1. 保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。2. 受災區域保戶(須申請且符合相關條件)給予應繳月113年11月份的續期保險費緩繳三個月之優惠。3. 保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起三個月內新增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。4. 房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年的優惠措施。1. 於災害發生日前已辦理保單借款的受災戶，於災害發生日起一年內，可申請展延借款本息六個月，展延期間免收保單借款利息。2. 於災害發生日前已完成辦理房屋貸款且符合行政院公告為災區所在地之受災戶，於災害發生日起一年內，申請展延房屋貸款本息。3. 受災戶續期保費之應繳日於災害發生日起三個月內者，繳費期限可申請延長三個月。4. 投保住院醫療險的保戶，若住院治療且符合相關規範，即可申請最高5日，上限新台幣5萬元住院關懷預付保險金5. 倘保戶入住臺北榮民總醫院、台安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、彰化基督教醫療體系、秀傳醫療體系、阮綜合醫院、長庚醫療體系、恩主公醫院、聯新國際醫院、和信治癌中心醫院、亞東紀念醫院等醫療院所，南山人壽經保戶授權取得保戶就醫診斷資料後，提供保戶「現場理賠、當場扣抵、安心出院」的貼心服務，簡化保戶出院後向醫院申請醫療單據與診斷證明書流程，