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史上最大工殤RCA求償案，超過千名員工受害，共分兩案提告，這次由1115名員工組成的「二軍」，成立自救會對RCA提告求償73億元，一審判賠23億元，二審判賠16.6億元，比一審賠償金額足足少了6億，全案上訴最高法院後，今日最高法院今天又以「請求權時效」等理由發回更審。讓RCA員工關懷協會理事長杜津珠難掩失望，她說「我以為我們會勝訴，我們年紀都大了，本以為今天會有最終結果，事實卻不是如此，換來的還是不確定」，不過她強調會用「永不妥協」精神，繼續奮戰努力下去，也讓此案件宛如電影「永不妥協」的翻版。今日宣示判決的合議庭，由審判長林金吾、法官蔡孟珊、陳靜芬、高榮宏及藍雅清組成，林金吾指出，雖然全案發回更審，但強調關懷協會不是敗訴，不要只從形式認定，希望兩造能觀察最高法院的重要法律理由。林金吾特別當庭解釋，發回更審的理由之一，因RCA二軍共有1115人提告，二審依據「總額裁判制」判1112人獲賠16.6億元，本案被告RCA等4家公司（RCA、奇異、湯姆笙及法國Tehnicolo）及關懷協會（RCA員工關懷協會）都提出上訴。其中關懷協會上訴要求多賠8億元遭駁回，至於RCA等公司主張免賠16.6億元部分，最高法院認定有理由，因此將全案廢棄撤銷發回高院更審。林金吾說，關於本案的訴訟重點是「請求權時效」，如果罹於時效，對方是否濫用權利？這時候發生的法律效果是什麼？兩造開庭時都有對爭點表示意見；另一個重點則是，本案區分為A、B、C三組被害人，從請求時效起算A、B、C三組被害人的損害發生時間點，要分別確認損害發生時間點及毒物污染特殊情形，再以損害發生時起算「追訴權時效」。由於A組的被害人已故，而B組和C組則分屬於身體權、健康權受損的不同情形，因此3組的損害發生時間點不同，請求權的起始時間也不同，難以論斷，二審卻沒有釐清探討。而二軍訴訟的時效，是不是已經超過2年或10年的請求權時效，這部分也應該要分別論述。合議庭法官認為，二審判決須以法律事實為基礎做法律審查，但二審法官對於三組被害人請求時效部分，泛於推論，沒有針對個案，一一具體審理，有違法律規定，才會發回更審。至於二審認為被告RCA等公司抗辯時效有權利濫用的問題，讓被害人求償請求時效有寛限期，但最高法院認為，寛限期並非毫無限制，依《民法》第139條至143條的立法意旨，應以1年為限，且「一軍」案判決已有相關資料，是否影響被害人求償時效也有必要加以調查。林金吾表示，該案還有待調查釐清，因此廢棄判決發回更審，目前尚無敗訴可言。