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▲記者在11月2日週六晚間曾造訪士林夜市，仍能看到有許多外國遊客特地造訪。（圖／記者潘毅攝）

▲週六晚間的士林夜市，在巷弄較狹小的精華區域大東路、大南路交界處，依舊能看到大量遊客。（圖／記者潘毅攝）

▲士林夜市商圈邊緣的路段，人潮的確不如過往盛況。（圖／記者潘毅攝）

前立法委員高嘉瑜日前前往台北最知名夜市士林夜市，卻發現當地商圈「如入無人之境、可長驅直入」，與過往人潮洶湧的繁華模樣形成強烈對比，不過畫面曝光也引發兩極看法，許多人認同士林夜市的落寞，但也有部分在地人火大，認為高嘉瑜有誤導的嫌疑。前立委高嘉瑜在本周二（12日）在臉書上發出一張美照，她人在士林夜市的精華路段大東路上，但是從她照片中卻看不到其他遊客的身影，讓她忍不住發文分享「沒想到現在士林夜市竟可長驅直入，如入無人之境」，似乎在感嘆士林夜市的落寞。而貼文曝光後，立刻引發一票人共鳴喊「已經沒落了⋯ 也許士林夜市該考慮轉型了」、「被少數惡劣商店的哄抬價格行為影響，大家都受害」、「以前只能跟著人群小碎步走，現在超空」、「沒落的士林夜市…」。但也有士林夜市在地人出面反駁「這拍攝時間應該是清晨或傍晚吧，當然沒人啊」、「明顯看得出來貨車正在進貨啊，夜市根本還沒開始」、「下過雨加上白天，你告訴我哪個夜市會有人啦」，對此，高嘉瑜也表示，這張照片的台北國際知名度最高的士林夜市，是否人氣真的不如以往？對此，NOWnews記者曾在11月2日週六當天晚間造訪士林夜市，當時包含大東路至大南路等路段，遊客人潮其實還是相當多，而從他們開口對話或是外貌來判斷，幾乎有高達5成以上，都是外國遊客，以日韓為大宗。不過記者曾在10年前就讀士林附近的大學，若以當時士林夜市的人潮盛況對比最近一次的造訪，人潮的確明顯有減少，商圈規模也明顯縮小，過去士林夜市甚至能跨過文林路都還有店家經營，而上次造訪時文林路對面的遊客人潮幾乎只有零星程度，另一側基河路的人潮狀況也不如以往。不過士林夜市也並非坐以待斃，在2022年就在商圈內大南路、大東路交界出裝設3D螢幕廣告，試圖打造出如同日本新宿的新潮感，而效果也的確明顯，許多遊客在這個路口都會駐足下來拍照，觀賞螢幕上的廣告。