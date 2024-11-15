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環境部表示，今（15）日臺灣環境風場持續為偏東風，西半部風速弱加上混合層高度偏低，水平及垂直擴散條件差，導致位於中央山脈背風面的西半部地區污染物持續累積，空氣品質達橘色提醒至紅色警示等級。明日中午前西半部地區水平及垂直擴散條件仍不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，預計16日午後西半部地區風速增強，空氣品質可望逐漸改善，請民眾留意空氣品質變化。環境部表示，環境風場偏東風，中央氣象署並發布西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度低，西半部風速弱，加上混合層高度偏低約300~400公尺，造成水平及垂直擴散條件差，PM2.5小時濃度約在40~80微克/立方公尺，最高小時濃度為鳳山站13時80微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級。根據中央氣象署最新資訊，受天兔颱風影響，16日環境風場逐漸轉為東北風，中午前西半部地區水平及垂直擴散條件仍差，預測PM2.5小時濃度約30~50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，午後風速增強，空氣品質將逐漸改善。環境部與地方環保局提前於14日啟動應變措施，並於15日持續應變，並協調經濟部、台電（協和、麥寮、臺中、興達）截至目前已降載14,873萬度，地方環保局已要求400多家工廠減排、營建工程配合防制120處、執行汽機車攔查2萬餘台、通知大型餐飲業100家配合防制及道路洗掃1,000公里以上，持續強化應變作為。環境部提醒，受颱風影響導致空氣品質不佳，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。