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▲15日中午，彰化148縣道芬園鄉往員林路段，黃姓男子駕駛大貨車，突然失控衝入邊坡，警消獲報後趕抵，將受困的3人救出。（圖／翻攝畫面）

15日中午，彰化148縣道芬園鄉往員林路段，53歲黃姓男子駕駛大貨車，行經員草路下坡路段準備轉彎時，突然失控衝入邊坡，所幸車輪被石頭卡住，整台車才沒有摔落山谷，警消獲報後趕抵，先小心將車頭固定，再將受困者救出，詳細肇事原因還需進一步釐清。據了解，黃男於今天中午，駕駛大貨車載著22歲林姓姪子、30歲男移工，行經員草路二段轉彎處，不明原因失控衝入邊坡，車輪被石頭卡住。消防局獲報，派遣員林、芬園、員林西區等消防分隊前往救援，趕抵現場時，駕駛黃男已先自行脫困，林男與男移工受困車內。消防員先將車頭固定，再利用油壓破壞器材及枕木，撐開變形車頭，將受困的2男救出。駕駛黃男意識清楚、臉部及肢體擦傷；男移工意識不清、臉部兩處撕裂傷，以及右腳封閉性骨折；林男意識清楚、右眼血腫，右大腿疑似封閉性骨折，3人均被送醫救治，警方也將持續調查車禍原因。