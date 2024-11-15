我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《紅色一號》大咖雲集。（圖／華納兄弟台灣臉書）

▲聖誕老公公的弟弟與女巫也都有奇妙的連結，而且要懲罰世界各地搗蛋鬼的女巫則是多數那些電影中的偏激反派群像。（圖／華納兄弟台灣臉書）

《紅色一號》（Red one）故事結構蠻有趣的，從預告片看是聖誕老公公被不明人士綁架後，北極生活圈的精靈護衛隊隊長設法要找回，否則聖誕節就沒人送禮物了。不過本片開始其實揭櫫一個更有趣的概念：你相信這世界上有聖誕老公公嗎？聖誕老公公對孩童們來說當然是傳說中的送禮達人，但怎麼有辦法一個聖誕老公公要在一個夜晚穿越五大洲送給孩童們禮物？這當然是屬於童話設定範疇，而《紅色一號》則是努力把這種童話邏輯化，成了本片一大賣點。包括聖誕老公公為了應付一晚送出上億件禮物，還必須每天健身均衡飲食，一個夜晚會消耗上億卡路里。就連塊頭特大的巨石強森也無法負荷這種高能量工作，凸顯這位「非典型」的聖誕老公公體格，可不是大家傳統印象的呵呵呵胖嘟嘟模樣。有趣的就在於其實預告片跟本片前後重點不盡相似，本片視角從克里斯伊凡飾演的傑克歐麥力（Jack O’Malley）出發。敘述他從小就不相信聖誕老公公這套童話故事，揭穿聖誕禮物不過都是家長們準備的，還找來小朋友們看到大人們藏起來的禮物堆，結果被大人訓斥為何要拆台？不意外的，克里斯伊凡的角色，長大之後也成了難搞的大人，挖苦幽默當對話方程式，親子關係失和，還在執行黑帽駭客定位任務過程中，意外幫邪惡女巫的科技團隊成功綁架聖誕老公公。所以，「自己闖的禍要自己收拾」，跟著巨石強森一路闖關打怪。最後找回童年初心，也解決了親子失和問題。《紅色一號》的好看熱鬧之處，在於詮釋了一套很完整的精靈、童話宇宙觀設定。包括聖誕老公公到底如何能在一個夜晚送完全球乖寶寶禮物？聖誕老公公的北極基地有著各路精靈動物好漢，帶給觀眾驚喜。連聖誕老公公的弟弟與女巫也都有奇妙的連結，而且要懲罰世界各地搗蛋鬼的女巫則是多數那些電影中的偏激反派群像，這些偏激反派厭惡上帝為何一視同仁地對待世人，沒有明確的獎懲機制，既然上帝不做，總要有人做這些骯髒事。這就如同當代許多右翼民粹主義興盛一樣，女巫就是極端的民族主義者，要明確的敵我關係，整治當代人們的各種道德論述。而巨石強森雖然總有本事把各類冒險動作片拍出屬於他的風格，最後電影變成巨石強森的主戲調性，但這部片他還算有禮讓戲份出來，讓克里斯完成片中那些反差趣味，不相信聖誕童話的中年人，最終能相信童話/神話之間那個公約數，產生對這個歡樂節慶該有的期待氛圍，重拾聖誕精神的闔家歡樂基調。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com