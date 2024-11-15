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亞洲盃男籃資格賽即將在11月21日及25日開打，中華隊也在本周二於晧宇正式展開第二階段訓練。今日（15日）TPBL台灣職籃大聯盟會長莊瑞雄，也偕同聯盟副秘書長王志群，現身勉勵國手，並準備加菜金共12萬8千元，慰勞15位選手及17位教練團等全體職員。「國家隊成軍，當然希望幫他們加油。」莊瑞雄表示，希望中華男籃也可以打出一場漂亮的比賽，讓全台灣球迷看看，也延續12強中華棒球隊打出佳績的氣勢，「拚就對了」。莊瑞雄表示，首先他非常感謝球員願意在賽季中投入國家隊的訓練，因為當大家都在休息的時候，他們需要額外花時間和心力為國家打拼。莊瑞雄指出，這次的陣容可以說是一時之選，除了匯集了國內外職籃與老中青三代菁英，更有新台灣人高柏鎧，也完備了後勤團隊，選手們可以無後顧之憂的去打拼。訓練過程中，莊瑞雄也看見選手都拿出百分之百的拚勁，並勉勵大家：「拚就對了，不管對手多高多壯，當我們表現出更強悍的氣勢，怯場的會是敵隊。」最後也呼籲球迷朋友，無論進場與否，一起來當國家隊最強後援。