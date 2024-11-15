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▲世界12強棒球錦標賽，B組賽預賽上演「日韓大戰」，日本武士隊當家終結者大勢賽前接受訪問，用中文高喊：「我愛台灣。」（圖／記者朱永強攝）

大勢受訪高喊我愛台灣！世界12強棒球錦標賽B組預賽，搶下2連勝的中華隊，今（15）日獲得一天休兵日，台北大巨蛋則是上演「日韓大戰」。日本隊本次投手陣容齊全，除了先發有高橋宏斗、才木浩人等年輕強投外，讀賣巨人的當家終結者大勢也隨隊參賽。讀賣巨人當家終結者大勢，本次12強賽被監督井端弘和任命為終結者，在日職本季拿下29次救援成功，防禦率也維持在高水準的0.88，是日本武士隊的最堅實的一道防線。並補充道：「這次再度來到這麼好的球場比賽，我感覺非常興奮。」當談到台灣特色的應援方式時，大勢説：「。」訪問的最後，大勢也用中文高喊：「我愛台灣！」展現相當親切的一面。