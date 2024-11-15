大勢受訪高喊我愛台灣！世界12強棒球錦標賽B組預賽，搶下2連勝的中華隊，今（15）日獲得一天休兵日，台北大巨蛋則是上演「日韓大戰」。日本隊本次投手陣容齊全，除了先發有高橋宏斗、才木浩人等年輕強投外，讀賣巨人的當家終結者大勢也隨隊參賽。在和韓國隊的比賽開始前，大勢接受媒體訪問，坦言會對台式應援有所戒備，並且在最後用中文高喊：「我愛台灣！」
惜嘆錯過交流賽 高喊：我愛台灣
讀賣巨人當家終結者大勢，本次12強賽被監督井端弘和任命為終結者，在日職本季拿下29次救援成功，防禦率也維持在高水準的0.88，是日本武士隊的最堅實的一道防線。事實上，大勢曾在今年3月跟隨巨人隊，來到台灣參加「巨人成軍90週年交流賽」，不過當時並未上場。
在《體育報知》的訪問中大勢表示：「雖然後來趕上開幕賽，但因為太過疲勞所以產生傷勢，沒有參加到這裡的比賽，我覺得非常遺憾。」
並補充道：「這次再度來到這麼好的球場比賽，我感覺非常興奮。」當談到台灣特色的應援方式時，大勢説：「雖然球隊的氣勢很高昂，但球迷們的聲勢也很強大，我會盡量不要被影響，希望能投出讓台灣球迷印象深刻的比賽。」訪問的最後，大勢也用中文高喊：「我愛台灣！」展現相當親切的一面。
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讀賣巨人當家終結者大勢，本次12強賽被監督井端弘和任命為終結者，在日職本季拿下29次救援成功，防禦率也維持在高水準的0.88，是日本武士隊的最堅實的一道防線。事實上，大勢曾在今年3月跟隨巨人隊，來到台灣參加「巨人成軍90週年交流賽」，不過當時並未上場。
在《體育報知》的訪問中大勢表示：「雖然後來趕上開幕賽，但因為太過疲勞所以產生傷勢，沒有參加到這裡的比賽，我覺得非常遺憾。」
並補充道：「這次再度來到這麼好的球場比賽，我感覺非常興奮。」當談到台灣特色的應援方式時，大勢説：「雖然球隊的氣勢很高昂，但球迷們的聲勢也很強大，我會盡量不要被影響，希望能投出讓台灣球迷印象深刻的比賽。」訪問的最後，大勢也用中文高喊：「我愛台灣！」展現相當親切的一面。
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