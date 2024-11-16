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▲日前農糧署在臉書分享做番茄炒蛋關鍵3步驟美味升級。（圖／翻攝農糧署臉書）

番茄炒蛋在台灣是相當常見的家常菜，幾乎所有人都可以輕鬆炒出這道菜，不過要將味道提升至另一個層級，卻是相當不容易。日前農糧署在臉書分享做番茄炒蛋關鍵3步驟美味升級，起鍋前還有2秘方，加入之後讓味道再次昇華。第一步驟：挑選番茄農糧署建議，若要製作番茄炒蛋，可挑選外皮較厚的黑柿番茄 或牛番茄，其中黑柿番茄酸甜均衡、更為首選，料理前可放置室溫陰涼處，待其熟成軟化。第二步驟：處理切塊進入廚房之後，將番茄洗淨後保留果皮，一顆切四至六塊，可維持營養及口感。第三步驟：翻炒細節拿起炒鍋之後，以番茄1：雞蛋3的黃金比例，加油將番茄炒至全熟，再加入炒至半熟的雞蛋中。關鍵秘方：糖與番茄醬起鍋前可加入些許糖或番茄醬調味，提升甘甜味。除了農糧署之外，過去型男主廚詹姆士也曾分享製作番茄炒蛋的訣竅，第一步：蒜頭切末放入鍋中，再加入適量橄欖油，開小火煸出香氣第二步：番茄切丁、九層塔切片，備用第三步：蒜末稍微變色後，加入番茄丁、九層塔拌炒第四步：番茄炒到稍軟後，加一點水和鹽，讓醬汁煮一下。如果想要味道更飽滿，下番茄時可同時加1匙番茄醬。第五步：打蛋加鹽拌勻第六步： 另起一鍋，倒橄欖油，炒蛋至半熟後起鍋第七步：煮至稍微濃稠的番茄醬汁，淋在蛋上，撒上黑胡椒，完成。