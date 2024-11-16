番茄炒蛋在台灣是相當常見的家常菜，幾乎所有人都可以輕鬆炒出這道菜，不過要將味道提升至另一個層級，卻是相當不容易。日前農糧署在臉書分享做番茄炒蛋關鍵3步驟美味升級，起鍋前還有2秘方，加入之後讓味道再次昇華。
第一步驟：挑選番茄
農糧署建議，若要製作番茄炒蛋，可挑選外皮較厚的黑柿番茄 或牛番茄，其中黑柿番茄酸甜均衡、更為首選，料理前可放置室溫陰涼處，待其熟成軟化。
第二步驟：處理切塊
進入廚房之後，將番茄洗淨後保留果皮，一顆切四至六塊，可維持營養及口感。
第三步驟：翻炒細節
拿起炒鍋之後，以番茄1：雞蛋3的黃金比例，加油將番茄炒至全熟，再加入炒至半熟的雞蛋中。
關鍵秘方：糖與番茄醬
起鍋前可加入些許糖或番茄醬調味，提升甘甜味。
大廚的番茄炒蛋這樣做！關鍵爆香步驟別忘了
除了農糧署之外，過去型男主廚詹姆士也曾分享製作番茄炒蛋的訣竅，詹姆士番茄炒蛋步驟如下：
第一步：蒜頭切末放入鍋中，再加入適量橄欖油，開小火煸出香氣
第二步：番茄切丁、九層塔切片，備用
第三步：蒜末稍微變色後，加入番茄丁、九層塔拌炒
第四步：番茄炒到稍軟後，加一點水和鹽，讓醬汁煮一下。如果想要味道更飽滿，下番茄時可同時加1匙番茄醬。
第五步：打蛋加鹽拌勻
第六步： 另起一鍋，倒橄欖油，炒蛋至半熟後起鍋
第七步：煮至稍微濃稠的番茄醬汁，淋在蛋上，撒上黑胡椒，完成。
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農糧署建議，若要製作番茄炒蛋，可挑選外皮較厚的黑柿番茄 或牛番茄，其中黑柿番茄酸甜均衡、更為首選，料理前可放置室溫陰涼處，待其熟成軟化。
第二步驟：處理切塊
進入廚房之後，將番茄洗淨後保留果皮，一顆切四至六塊，可維持營養及口感。
第三步驟：翻炒細節
拿起炒鍋之後，以番茄1：雞蛋3的黃金比例，加油將番茄炒至全熟，再加入炒至半熟的雞蛋中。
關鍵秘方：糖與番茄醬
起鍋前可加入些許糖或番茄醬調味，提升甘甜味。
大廚的番茄炒蛋這樣做！關鍵爆香步驟別忘了
除了農糧署之外，過去型男主廚詹姆士也曾分享製作番茄炒蛋的訣竅，詹姆士番茄炒蛋步驟如下：
第一步：蒜頭切末放入鍋中，再加入適量橄欖油，開小火煸出香氣
第二步：番茄切丁、九層塔切片，備用
第三步：蒜末稍微變色後，加入番茄丁、九層塔拌炒
第四步：番茄炒到稍軟後，加一點水和鹽，讓醬汁煮一下。如果想要味道更飽滿，下番茄時可同時加1匙番茄醬。
第五步：打蛋加鹽拌勻
第六步： 另起一鍋，倒橄欖油，炒蛋至半熟後起鍋
第七步：煮至稍微濃稠的番茄醬汁，淋在蛋上，撒上黑胡椒，完成。