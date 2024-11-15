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金融監督管理委員會主委彭金隆，分別於本(113)年10月15日、10月22日及11月14日，假金融科技創新園區舉辦三場「主委與新創有約」座談，與不同領域的金融科技新創團隊進行深入交流，傾聽業者心聲。這三場次座談共計邀請30家新創團隊參與，由團隊說明其發展需求與所臨的挑戰，並經彭金隆親自逐一回應，議題面向涵蓋多項金融科技議題，為新創團隊與監管機構之間的溝通搭建了重要橋梁。考量新創團隊資金需求殷切，第三場次彭金隆更同步邀請創投公會理事長邱德成及證券交易所董事長林修銘與會，與新創團隊分享經驗並提供建議，讓團隊瞭解如何為募資作準備。邱德成與林修銘也表達該二單位具備長年產業輔導經驗，期望能積極提供金融科技新創育成輔導及資金一條龍服務等措施，並承諾後續將與新創團隊間建立具前瞻性的交流機制，全力協助提供相關資源支持新創團隊發展，助力團隊拓展國際版圖。透過這三場座談，彭金隆對金融科技新創發展表達高度重視與支持。會中，新創團隊分享了從技術創新到業務拓展的多項挑戰，包括跨業合作的瓶頸、防詐技術的應用發展、監理沙盒的運作、資料上雲的實務作業，以及是否可設立數位保險公司等。彭金隆均以開放的態度逐一回應，並鼓勵新創公司應以台灣為基礎，積極進軍國際市場，同時表示金管會將持續提供協助，協力推動臺灣金融科技的創新發展。彭金隆表示，透過這類直接的溝通平台，可以貼近業界需求，協助釐清新創團隊所面臨的挑戰，並立即就金融政策或措施上可處理之事項回應，有利金融科技創新生態系的發展，他也強調，金融科技創新園區對培植新創團隊的眼光需更加深遠，輔導資源也將往前延伸到初創階段，並透過證券交易所及櫃買中心的協助，輔導更多的新創，提供籌資管道，讓更多不同階段的新創夥伴獲得所需的資源，從金融科技創新的發想、業務落地乃至改變社會，達到「從頭到尾相接」的效果，完善整體金融科技生態系。參與團隊對於有機會與彭金隆面對面交流，表示高度肯定，並感謝彭金隆主動安排會議且仔細聆聽新創團隊的心聲，讓大家深刻感受到主管機關對金融科技新創業者的重視。其中艾思艾股份有限公司希望未來能夠常態性辦理類似活動，並依據不同主題或業務領域進行更深入的對話，同時能與政府單位共同推動防詐措施；湊伙股份有限公司則表示期待金管會能儘速成立「金融市場發展及創新處」，提供配套措施以促進金融創新。第三場次的新創團隊，也感謝彭金隆邀請創投公會理事長邱德成及證交所董事長林修銘參與，於交流中可以感受到金管會為新創團隊出謀劃策的用心。金管會感謝所有與會新創團隊的時間及所提出的豐富意見與建議，這些寶貴的回饋均將列為推動金融科技政策的重要參考。金管會也強調，創新的金融市場需要靠新創團隊及金融機構的合作與頻繁的交流，台灣的市場有很強的人才與技術，希望各界都能支持新創團隊，打造友善的金融科技生態環境，讓金融服務更具包容、創新與進步，為臺灣金融市場創造更高的價值。