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天兔颱風來襲，海巡署南部分署於本（11）月14日16時許，發現2艘工作船「祥○號」及「浤象○號」欲從高雄興達漁港出港前往高雄一港口，第一一岸巡隊興達漁港安檢所人員，依據高雄市政府公告禁（限）制令（船隻准進不准出）實施勸導未果，即依災害防救法開立舉發單，後續將函送高雄市政府裁罰。南部分署表示，14日16時許，興達漁港安檢所人員登檢2艘欲前往一港口之工作船，並告知船長現已由高雄市政府公告，自15時40分起，高雄市漁港區域、沿海海岸劃定警戒區（船隻准進不准出），經向船長勸導並開立勸導書告知相關規定，惟船長仍以前往一港口避風為由執意出港，安檢人員即依災害防救法開立舉發單，並函送高雄市政府裁罰。為維護民眾生命、財產安全，亦同步配合地方主管機關，對觀浪民眾及入出港船舶進行勸導、舉發工作，而天兔颱風海上陸上颱風警報發布期間，第一一岸巡隊已完成各項勸離勤務及救生救難裝備等整備工作，嚴陣以待，呼籲颱風期間禁（限）制令發布時，如違反災害防救法第30規定，可處新臺幣5萬元以上，25萬元以下罰鍰，提醒民眾切勿以身試法，另為確保自身安全，切勿前往海邊、岸際觀浪及遊憩，如發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」報案專線。