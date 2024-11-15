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風睿能源集團今（15）日宣布，旗下位於苗栗外海的「海盛」（Formosa 4）離岸風電計畫已於10月底正式取得經濟部能源署核發之籌設許可，成為區塊開發第一期（3.1）所有獲配容量之案場中，第一個取得重大相關進程的開發計畫。海盛風電是風睿能源在台灣開發的第3座離岸風場，場址位於苗栗外海，於2022年底離岸風電3.1選商過程中獲配495MW開發容量，完工後可望提供50萬家戶用電。此外，海盛風電是3.1所有獲配容量之案場中，第一個取得地方政府同意函的開發計畫，為最終取得籌設許可奠定了關鍵基礎。風睿能源董事長林雍堯表示，感謝中央主管機關、地方政府以及相關單位對於「海盛風電」的認可與支持，讓開發團隊得以依照既定節奏逐一通過各項審查作業，不負期待完成這項重要的里程碑。風睿能源作為國內指標性離岸風電開發商，持續看好台灣離岸風電的發展潛力，也對台灣市場深具信心，未來我們將持續深耕台灣，積極推進各項專案，為台灣的綠能發展做出更多具體貢獻。