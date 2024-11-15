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▲理科太太（左）去年和老公離婚，引起外界關注。（圖／翻攝理科太太FB）

▲被蔡康永（右）詢問：「妳現在還叫理科太太嗎？」理科太太（左）大方回應。（圖／翻攝自理科太太YouTube）

知名YouTuber理科太太（本名陳映彤）2021年底和美籍藥劑師John結束5年婚姻，兩人打親權訴訟時，她被控訴拿寫有前夫病歷、用藥紀錄的紙條當證據，被依違反《個人資料保護法》起訴，雙方對簿公堂，明年（2025）1月將開庭。理科太太在最近曝光的新影片中被問到，兩人離婚後，她是否還能被稱呼為「太太」，她也直率回應：「對啊，沒有什麼好改變的。」理科太太近來訪問知名主持人蔡康永，才剛開場就被對方問說：「妳現在還叫理科太太嗎？」蔡康永也補充，因為不確定理科太太離婚後的定位，自己出於禮貌，會以「理科」來稱呼她，但理科太太態度大方，直接表示不需要特別為她調整綽號的叫法，「對啊，沒有什麼好改變的，你還是可以大叫我太太。」坦蕩態度讓粉絲十分欣賞。事實上，理科太太和John在8月時就二度開庭，當時雙方連眼神都沒有交集，法官詢問雙方有沒有調解或和解意願，理科太太透過律師表示，要看告訴人（John）的意願，John也透過律師說「有意願」，當時庭訊結束，理科太太受訪時卻忍不住感嘆：「唉呦！我們就是因為感情不好才會離婚。」而John被問是否還愛理科太太，他也果斷回應：「No！」事件起因於，理科太太被John控訴，私下取得他的醫療資料，男方認為此舉涉嫌違反個人資料保護法，憤而提告，當時理科太太透過紀人強調，她從未違法蒐集病歷資料，而且訴訟上使用的資料都是已合法公開或經同意取得的資訊，前夫曾經把紙條內容以自拍影片的方式，上傳到YouTube頻道，公開病史，認為自己並無違法。