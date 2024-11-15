我是廣告 請繼續往下閱讀

▲時尚假期醫美集團董事長吳登翔（右三）領取診所細胞治療品質認證。（圖／記者黃文德翻攝）

▲時尚假期醫美集團在標竿診所學習分享會中被選為標竿分享診所。（圖／記者黃文德翻攝）

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會日前舉行2024年品質認證授證典禮，表彰在醫美領域中表現卓越的診所。其中，時尚假期醫美集團榮獲「診所美容醫學品質認證」與「診所細胞治療品質認證」雙重殊榮，更被選為與業界分享之標竿診所。自108年起，時尚假期醫美集團便獲得「診所美容醫學品質認證」，今年更突破性地取得「診所細胞治療品質認證」，證明其卓越的醫療實力。時尚假期醫美集團董事長吳登翔親自代表領獎，他表示，「我們始終堅持追求醫療品質，無論是在診所環境的設計、數位管理的創新，還是醫護團隊的專業訓練，都以最高標準要求自己，為每位顧客提供安心、可靠的醫療體驗。」吳登翔指出，時尚假期醫美集團依託其前瞻視野，將數位創新與永續發展深度融合，推出先進的數位化管理系統。該系統不僅有效保障病患隱私，並顯著減少「醫美孤兒」現象，實現無紙化作業，大幅節省資源並減少對環境的影響。此外，更自2021年起，時尚假期積極推動植樹計畫與公益活動，實踐企業社會責任（ESG）。時尚假期秉持「種樹培育」的企業文化，透過「時尚假期教育學院」的系統化培訓體系，持續培養優秀的專業人才。吳登翔強調，集團以專業訓練與經驗傳承為基礎，打造出一支專業且富有使命感的醫護團隊，致力於為廣大病患提供最佳的醫療服務體驗，並將永續經營的理念深植於企業文化。集團也將持續推動醫美生態系統的發展，積極與異業夥伴開展跨界合作，尤其在醫美技術創新與社會責任方面，攜手共創更加完善的醫療生態圈。