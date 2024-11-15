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▲前傳漫畫《影后：愛的角色扮演》中可以看到黎芯妮成為戀愛腦的過程。（圖／翻攝自影后IG）

▲改編小說《影后：比夜色更寂寞》講描述史艾瑪8年後的故事。（圖／翻攝自林廷憶IG）

影集《影后》開播以來話題不斷，集結楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮等豪華卡司聯手主演，一揭演藝圈背後的故事。橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN 13日也宣布與話題影集《影后》合作，20日將同步上線改編漫畫和小說。聯手編劇柯映安與漫畫家蘇茉茉推出改編作品影后：愛的角色扮演》揭劇中「一脫成名」的黎芯妮（陳庭妮飾演）與富二代張博磊發展地下情的原因；也攜手小說家真月推出《影后：比夜色更寂寞》，描述素人臨演史艾瑪（林廷憶飾演）成名後的祕密心事，以全新觀點挖掘角色內心。這次也是繼和《關於我和鬼變成家人的那件事》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》等合作以後，再度和人氣影視IP合作，不僅如此，MOJOIN獨家連載的BL小說《叛逆玩家》線上也突破百萬閱讀，實體書將於11月底上市。MOJOIN改編的漫畫中，詳細描繪出黎芯妮與「媽寶男友」張博磊早在六年前便相識、相愛、分開又復合的愛恨糾纏，飾演黎芯妮的陳庭妮笑說：「網友都留言說我跟史艾瑪有什麼不一樣？」還以胖姐的名台詞「是我先看到他的！」回應網友。陳庭妮也邀請影迷們一起看漫畫，深入了解她在劇中即使變成小三身分，也放不下的心路歷程。本次由編劇柯映安攜手知名漫畫《愛情，手到擒來》繪者蘇茉茉，以唯美畫風為影集打造前傳漫畫《影后：愛的角色扮演》，呈現兩人面對社會期望及自我理想的矛盾。蘇茉茉表示：「我想忠實地將角色情感以視覺化表達。每幅畫面都是角色情感的凝縮，希望讀者能夠透過畫筆感受到情感波動與成長。」改編小說《影后：比夜色更寂寞》則邀請華文創作大賞優選得主真月執筆，以細膩筆觸開展劇中素人臨演史艾瑪故事軸線，講述8年後成為一線女演員的她，被聚光燈包圍，卻依然感到被寂寞吞噬，看著劇組中為追夢奮不顧身的新星，彷彿看到當年渴望成功的自己。作者真月表示：「史艾瑪是我個人很喜歡的角色，希望透過這部小說，能讓大家看見她內心的寂寞與糾結、感受她在光環背後對自我價值的掙扎與拉扯，進而理解她為何會做出那些選擇，對她之後的人生又帶來什麼影響。橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN致力於孵育原創IP，除了推出影集改編新作以為，獨家連載的BL小說《叛逆玩家》，也為歡慶突破百萬線上閱讀量將推出實體書、可以和男主角同框合影的限定「拍貼框」、以及專屬AR濾鏡，讓粉絲化身林慕挑戰撲克牌積分賽。MOJOIN期望集結內容產業的專業及全方位資源，共同驅動台灣IP產業跨域合作，朝國際市場邁進。