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▲2024高雄城市書展首周周末即破1萬5千多人次參與。（圖／記者陳美嘉攝）

2024高雄城市書展融入視覺、味覺、嗅覺、觸覺及聽覺在港灣書展、草地市集、質感講座、特別企畫、台漫特展中，首周周末即破1萬5千多人次參與，第二周精彩活動將接續登場。適逢高雄市立圖書館開館十周年，組織轉型行政法人化後更積極串聯民間資源，2024高雄城市書展更可見多家企業的資源挹注，攜手與高市圖攜手打造多樣化閱讀活動，呼應了高市圖走過十年，城市閱讀並不孤單，閱讀的質感與品質都因為有資源善舉提升再升級。高市府文化局長王文翠感謝各界書香公益企業的贊助支持，才讓高雄城市閱讀活動開枝散葉，年年蓬勃成長，從2014年圖書總館啟用的募百萬藏書計畫，到2022年開辦高雄城市書展，一路走來充滿著社會各界善行義舉，鼓勵支持高市圖精進閱讀推廣活動。相信這份「真、善、美」會一直延伸循環，讓高雄這座城市、每個市民朋友都擁有美好的閱讀時光。為感謝多家書香公益企業支持城市的閱讀活動，高市圖特別設計圖書館網頁結合城市閱讀、社會公益、企業責任，建構公部門與民間企業攜手共創城市閱讀願景的平台；不同的企業口號展現各家書香企業文化與閱讀連結。2024高雄城市書展11月16日最後一場青少年主播體驗營將登場、11月17日高雄在地的喜劇品牌「喜劇開港」將在公視台語台B1攝影棚即興演出，還有11月23日高雄美食活地圖作家郭銘哲將以「從《雄好呷》到《雄合味》，赴一場高雄百年的風土餐桌與挖掘生活裡的酒食」在沉浸式餐酒館與讀者分享，每場活動皆是難得機會，請民眾把握報名時間，更多資訊請上「2024高雄城市書展」官網查詢。