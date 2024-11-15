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▲台灣港務公司舉行高雄港第七貨櫃中心落成全面啟用營運儀式，高雄港航業者及各機關代表與會。(圖／記者黃守作攝，2024.11.15)

▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.15)

▲交通部長陳世凱(左3)致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.15)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.15)

台灣港務公司於今(15)日，在高雄港第七貨櫃中心，舉行高雄港第七貨櫃中心落成全面啟用營運儀式，並成為長榮海運貨櫃基地的新母港，再創高雄港營運新契機。台灣港務公司高雄港第七貨櫃中心落成全面啟用營運儀式，是由交通部長陳世凱與台灣港務公司董事長李賢義共同主持，長榮海運董事長張衍義、高雄市長陳其邁、高雄市政府秘書長郭添貴、台灣港務公司總經理王錦榮、航港局長葉協隆、長榮海運總經理吳光輝、台灣世曦公司總經理廖學瑞、宇泰顧問公司董事長陳吉紀、上鋌營造公司董事長徐正哲、壹山營造公司董事長陳健添等人，以及航商業者及各機關代表與會。台灣港務公司董事長李賢義表示，耗時近4年、斥資新台幣328億元，包括政府投入203億元及民間投入125億元的高雄港第七貨櫃中心，擁有5座深水碼頭，可同時靠泊4艘現今全球最大24000TEU貨櫃船裝卸作業，一字排開的橋式起重機、整齊劃一的自動化櫃場、5G通信科技及遠端監控中心等智慧化建設，給予第七貨櫃中心每年450萬TEU的貨櫃裝卸量能，長期更能實現650萬TEU/年的目標。李賢義說，台灣港務公司自去(112)年5月起陸續交付長榮海運公司，高雄港第七貨櫃中心碼頭場地、倉棧和營管大樓，今(113)年再交付營運碼頭、櫃場與建築物等相關設施，正式落成全面啟用營運，成為長榮海運貨櫃基地的新母港，邁入全面營運里程碑。交通部長陳世凱指出，高雄港作為我國第一大港，穩健打造智慧化港口，第七貨櫃中心更有賴政府與民間齊心合作，不只是現代化的全自動櫃場，更是世界前十大海運公司長榮海運貨櫃基地的新母港，印證高雄港穩居亞太地區貨櫃轉運樞紐地位。陳世凱並指出，船舶大型化的時代，高雄港優質而先進的碼頭基礎建設，確保全球最大的貨櫃船也能來去自如，搭配我國自動化程度最高的貨櫃碼頭，讓高雄港第七貨櫃中心裝卸效率有著過去無可比擬的優勢。高雄市長陳其邁說，高雄港自2011年起，填海造陸洲際二期新港區，重建南部石化儲運中心，創造港市共榮契機，並擴充高雄港貨運量能，再創高雄市港經濟及觀光發展的新契機。