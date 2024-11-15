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▲天兔颱風今明12小時降雨預報，台東、屏東、花東、南部要特別注意。（圖／中央氣象署提供）

▲17日白天起東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫陣雨並有局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風今（15）日早晨先龜速移動後，目前以每小時8轉15公里的速度移動，暴風圈已在今（15）日下午4時接觸台灣陸地，預估颱風中心將在週六（16日）清晨到上午登陸屏東到恆春半島，不過屆時強度將減弱，暴風圈縮小勝80公里，今晚到明天上午是影響最劇烈時刻，南部、東部在暴雨警戒區，提醒民眾做好防颱準備。天兔颱風下午18時中心在峨崙鼻西南西方約120公里海面上，以每小時8轉15公里速度，向東北東轉東北進行，暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東、及恆春半島構成威脅，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑120公里，預計此颱風有持續減弱，且暴風圈縮小趨勢。氣象署預報中心即時預報科長劉宇其表示，天兔暴風圈已在下午4時接觸到台灣南端陸地，今晚到明天是颱風影響台彎最劇烈的時段，尤其花東以及南部要做好防颱準備。天兔颱風預估週六（16日）清晨到上午登陸屏東到恆春半島，不過屆時颱風強度減弱，七級暴風半徑將縮小為80公里，最快有機會在下午5點解除海陸警，不過仍要視颱風減弱的狀況而定。劉宇其說明全台風雨狀況，隨著颱風逼近，台東、屏東降雨更明顯，雨勢逐漸往花蓮、高雄擴大，今晚到週六清晨，台東、屏東有機會出現豪雨，恆春半島、屏東山區有豪雨等級降雨，高雄、花蓮留意局部大雨，其他地區有零星短暫陣雨。颱風明天（16日）通過台灣上空並且逐漸減弱，降雨逐步趨緩，不過東部、南部仍有較大雨勢；明晚到週日東北季風接力，北部、東北部有局部大雨或豪雨，週日（17日）基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部豪雨，花蓮也有局部大雨；下週一到下週二（18日、19日）受萬宜颱風外圍雲系影響，全台都有降雨機會，北部、東半部降雨最猛烈。並且值得注意的是，週六（16日）適逢大潮，屏東沿海滿潮地區要留意積淹水和海水倒灌發生。