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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦啟動人才永續DNA服務成果展，吸引產官學界的中高階管理者與勞工夥伴與會。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦啟動人才永續DNA服務成果展，與會人員互動熱絡。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(15)日，在高雄市承億酒店，舉辦啟動人才永續DNA服務成果展，與會產官學菁英啟動人才永續發展動能，倡議人才永續發展趨勢。勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心啟動人才永續DNA服務成果展，是由高屏澎東分署分署長郭耿華與人才資源發展中心主任李玫臻共同主持，並攜手高雄市企業人事代表協會(KPA)、中華企業人事代表協會(SHRA)與天下學習人才永續頻道，一同推動人才發展的深化與交流，有產官學界的中高階管理者與勞工夥伴與會。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，此一啟動人才永續DNA服務成果展活動，聚焦「引領人才、啟動賦能、永續發展」三大主題，並結合靜態成果展示與動態專題講座，呈現人才發展的服務成果及倡議永續發展趨勢，現場吸引近兩百位產官學界的中高階管理者與勞工夥伴與會，藉此號召各界將人才永續發展的理念，深植於企業文化，成為推動企業成長的核心DNA。郭耿華說，從就業市場裡占了95%的在職者，加上看到展覽裡今(113)年度轄區企業對育才需求佔了42%，可以知道勞工對企業的重要性，因此，高屏澎東分署除了透過各項計畫與訓練課程協助企業因應趨勢，強化人才的職能，也設立全台第一個協助人才發展的單位，透過人才資源發展中心協助在職勞工與企業打造友善職場，將人才留下來，也協助勞工精準掌握職涯發展，並為人才永續發展串起產官學各界資源，共創企業與勞工的雙贏。人才資源發展中心主任李玫臻指出，該中心在現場展示了11家標竿企業的成功經驗與10位優秀人才的職涯故事，也透過專人導覽、專題分享及交流座談，促進產業經驗與職涯發展的交流，其中，枝仔冰城公司的營運長分享服務業除了注重消費者體驗，更要重視人才發展，只有建立完善的教育訓練與職涯發展路徑，才能有效留住人才，實現人才永續。郭耿華說，在全球產業變化與企業轉型的加速下，人才發展已成為企業持續茁壯並前進的核心力量，該分署透過人才資源發展中心協助企業優化人才制度，使在職勞工有更為友善的職場環境，7年來於高屏地區已推廣服務超過15000家次企業及69000人次勞工，持續引領企業與勞工在充滿變數的競爭環境中脫穎而出。