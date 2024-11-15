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▲前日本武士隊成員，日職的千葉羅德隊名捕里崎智也，本次以電視台球評身份來到台北大巨蛋。（圖／記者朱永強攝）

日職傳奇球星現身台北大巨蛋！世界12強棒球賽B組預賽，中華隊明（16）日將交手頭號強敵日本隊，今（15）日台北大巨蛋上演「日韓大戰」，吸引眾多國外球迷到場。世界12強棒球賽，日本隊本次徵召相對不順利，打線中有不少主力球星因傷缺陣，包含岡本和真、吉川尚輝，還有投手伊藤大海也表示辭退。日本隊本次結束在名古屋巨蛋的首戰後，接著移師台灣，日本媒體也展現高度重視。根據報導指出，這些球星將先後在「日韓大戰」、「台日大戰」中擔任球評。