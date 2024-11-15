日職傳奇球星現身台北大巨蛋！世界12強棒球賽B組預賽，中華隊明（16）日將交手頭號強敵日本隊，今（15）日台北大巨蛋上演「日韓大戰」，吸引眾多國外球迷到場。不僅如此，比賽開打前，場上出現多位日職傳奇身影，包含多位旅美球星，如佐佐木主浩，上原浩治，以及日職退役好手槙原寬己、里崎智也、內川聖一等人，都特地來到台灣擔任本次賽事的球評。
多位傳奇現身大巨蛋 超豪華球評陣容
世界12強棒球賽，日本隊本次徵召相對不順利，打線中有不少主力球星因傷缺陣，包含岡本和真、吉川尚輝，還有投手伊藤大海也表示辭退。然而，日本隊的投手陣容不俗，包含高橋宏斗、戶鄉翔征、才木浩人，還有後援投手大勢，都是日職的頂尖好手，因此在B組中，仍被視為是最有機會出線的球隊。
日本隊本次結束在名古屋巨蛋的首戰後，接著移師台灣，日本媒體也展現高度重視。在今（15）日的日韓大戰開打前，傳出有多達200位記者到場，並且有電視台到場進行採訪，而其中就有不少傳奇球星擔任球評。
日本TBS電視台的邀請名單中，包括美、日職通算381次救援成功的傳奇投手佐佐木主浩，以及旅美近10年，並為波士頓紅襪拿下1座世界冠軍的上原浩治等人。根據報導指出，這些球星將先後在「日韓大戰」、「台日大戰」中擔任球評。
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世界12強棒球賽，日本隊本次徵召相對不順利，打線中有不少主力球星因傷缺陣，包含岡本和真、吉川尚輝，還有投手伊藤大海也表示辭退。然而，日本隊的投手陣容不俗，包含高橋宏斗、戶鄉翔征、才木浩人，還有後援投手大勢，都是日職的頂尖好手，因此在B組中，仍被視為是最有機會出線的球隊。
日本隊本次結束在名古屋巨蛋的首戰後，接著移師台灣，日本媒體也展現高度重視。在今（15）日的日韓大戰開打前，傳出有多達200位記者到場，並且有電視台到場進行採訪，而其中就有不少傳奇球星擔任球評。
日本TBS電視台的邀請名單中，包括美、日職通算381次救援成功的傳奇投手佐佐木主浩，以及旅美近10年，並為波士頓紅襪拿下1座世界冠軍的上原浩治等人。根據報導指出，這些球星將先後在「日韓大戰」、「台日大戰」中擔任球評。
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