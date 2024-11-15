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▲Luka Doncic上季場均33.9分，投籃命中率4成8，三分命中率3成8都是生涯最佳表現，關鍵時刻把握性十足，打出生涯最強統治力。今年Luka Doncic上場時間出手都一樣，但場均只有28.5分，投籃命中率4成2，三分命中率3成2，都是最近五年最低迷表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲達拉斯獨行俠Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

獨行俠113：115不敵爵士，吞4連敗，獨行俠開季5勝7敗戰績西區排名第12。大多數人都不懂，上季西區冠軍獨行俠，今夏補了Klay Thompson明星老射手，再簽下運動能力出色Naji Marshall當3D，還在自由市場撿回後衛Spencer Dinwiddie當板凳備胎，兩名吃餅中鋒Daniel Gafford和Dereck Lively二世運動能力出色防守又好都很健康，為什麼獨行俠戰力不升反降！簽下三分射手創造空間，補進優質3D提升防守對位和外線防守，再用老將底薪買一個雙能衛當保險，結果獨行俠戰績反而滑落，戰力表現尷尬。季前大多數看好獨行俠聲音和評論現在都安靜下來，我是對獨行俠今年會更好的質疑者。我的理由寫過講過很多次：1、Klay Thompson仍是個好球員好射手，但他對獨行俠作用不大，他的戰術角色和球權會削減PJ Washinton、Naji Marshall，甚至Quentin Grimes、Spencer Dinwiddie的角色和功能性。2、獨行俠必須打出精英級別防守（防守效率至少前八）。3、獨行俠兩名「球霸級」超級球星Luka Doncic+Kyrie Irving得學會如何放權，幫助隊友更好，成就團隊。4、我一直認為獨行俠教練Jason Kidd是平庸教練，但他上季帶隊打下西冠，狠狠打我臉，今年開季獨行俠狀況和表現都不如預期，稍稍符合我的評論與認知。獨行俠4連敗一共只輸8分，其中輸太陽、金塊、勇士都是西區一線球隊，似乎也不必太過緊張敏感，但Luka Doncic今年開季的狀況與表現還是值得獨行俠擔憂。Luka Doncic上季場均33.9分，投籃命中率4成8，三分命中率3成8都是生涯最佳表現，關鍵時刻把握性十足，打出生涯最強統治力。今年Luka Doncic上場時間出手都一樣，但場均只有28.5分，投籃命中率4成2，三分命中率3成2，都是最近五年最低迷表現。命中率大幅下滑，三分球更吃手氣，依舊霸佔大量球權，當Luka Doncic打不出更高效率和關鍵球，三分穩定性明顯滑落，吃手氣打法更多，獨行俠麻煩更大。我的分析和質疑獨行俠今年很難更好評論，被不少牛粉抨擊和不滿，我也能接受。做為球評和媒體專業堅持，我會評錯也會犯錯(上季季後賽就是)，但理性、公平，立場公允提出見解和細節分析，我一直相信自己對籃球的理解和判讀。專欄不是粉專，更不是用來吹捧和更多不切實際期待，Luka Doncic必須在霸佔球權同時打出最高攻防效率，幫助隊友更好成就更多隊友，這是球隊王牌要做的事。Kyrie Irving也是一樣，除了無解單打和教科書般得分技巧，除了得分，KI得展現出他能成就隊友+成就團隊的影響力，這是球隊第二號王牌必須要有的作為。Jason Kidd已經做了所有他該做的事與調整，但防守還有空間，獨行俠必須打出更強防守，展現精英防守球隊特質，才能更有效控制比賽節奏並且解決問題，紓解Luka和KI肩上壓力。打好防守要求防守，打出精英防守表現，這是Jason Kidd自我救贖，拯救獨行俠唯一秘笈。打好防守，獨行俠今年只有3成4三分命中率才有解套和更多攻防轉換空間。