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▲這次展覽以慧裴法師擔任都監院院長助理期間，所攝影的影像為核心，精選108幅作品，呈現修行歷程與人間淨土實踐之美。(圖／翻攝畫面)

▲慧裴法師的攝影作品如實地呈現參學過程，透過鏡頭詮釋人間佛教精神，帶領參觀者身歷其境地體會修行的心境。(圖／翻攝畫面)

佛光緣美術館台南館今(15)日舉辦「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」開幕式。這次展覽以慧裴法師擔任都監院院長助理期間，所攝影的影像為核心，精選108幅作品，呈現修行歷程與人間淨土實踐之美，南台別院總住持暨佛光緣美術館館長滿舟法師也提到星雲大師的上香特寫照尤為動人，呈現了心繫眾生與無私慈悲的精神。今天的開幕式特邀義工群以說唱形式演繹〈人生〉與〈十修歌〉，歌詞如「知足常樂是天堂」、「慈悲喜捨是道場」等具哲理的歌詞，傳遞人生的正向能量。此外，菩提心合唱團演唱〈師父頌〉及〈感恩的人生〉，感念星雲大師弘法的悲心與弘，並呼籲大家以感恩心向菩薩學習五十三參的精神。活動也吸引了各界重要人士出席，包括國際佛光會世界總會副總會長劉招明、澳洲中天學校陳秋琴校長，榮譽功德主蔡素芬、劉珀秀、劉美杏、范思筠、黃淑美及藝術家黃大安夫婦、吳政緯等人，中華日報前社長莊松旺等皆親臨現場。南台別院總住持暨佛光緣美術館館長滿舟法師也特別蒞臨現場，分享慧裴法師透過攝影鏡頭傳遞「佛法在人間」之實踐精神。滿舟法師表示，慧裴法師的攝影作品如實地呈現參學過程，透過鏡頭詮釋人間佛教精神，帶領參觀者身歷其境地體會修行的心境。同時，也感謝因為每一位佛光會會員的奉獻與發心，正如五十三參修行般的持之以恆，讓台南區28個分會榮獲「優秀分會獎」。國際佛光會副總會長劉招明及澳洲中天學校陳秋琴校長伉儷也表示，慧裴法師的攝影作品不僅展現了其修行過程，更具有藝術性與啟發性。攝影作品中，深深體悟到「讀萬卷書不如行萬里路」之意，使人從藝術中感受到修行的意涵。榮譽功德主范思筠則分享慧裴法師成長過程，作為家中獨子備受疼愛，從出家至弘法的過程，正是一種無聲的說法，並勉勵大眾不要只是看一張照片，每一張圖像都蘊含無限的感人故事。慧裴法師以「感動、歡喜」來表達自己展覽的心境。台南館是此次巡展的第三站，他也解釋「五十三參」的名稱由來，源自參與佛光山祖庭大覺寺的水陸法會，當天適逢其三姊往生之日，三姊示現成為觀音菩薩旁邊的善財童子，讓他有所感悟，希望藉由自己的攝影作品能如同善財童子般，引領大眾感受生活中的佛法。法師特別提及作品中的〈蘆葦草〉和〈傳院長與日本和尚〉合影，前者見證慧傳院長和滿舟法師負責後山工程的過程，後者則是彰顯人間佛教的希望。慧裴法師感念大師無私提點與啟發，讓他在佛光大學就學期間受益匪淺，並指出透過與大師的接觸，看到長老、院長們傳承了大師的精神，讓後輩都能好好學習。最後勉勵參會者以家師星雲大師為榜樣，學習其弘法慈悲與歡喜之心，並讓眾人由衷地感受到佛法的智慧與美好。