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2024年第三屆世界12強棒球錦標賽今（15）日B組賽程進行到第3日，天母棒球場由澳洲出戰多明尼加，澳洲此役靠著6名投手合力壓制，9局僅被敲出1支安打，加上Robbie Perkins的兩分砲，終場以5：0完封對手，拿下本屆賽會第一勝。這一屆多明尼加派出強悍打線出戰，賽前被形容為「棒棒是魔鷹」，然而近兩戰卻沒有展現豪邁的強力打擊球風，昨天對中華隊僅有1分。今天面對澳洲以先發Warwick Saupold為首的前後共6任投手，只被敲出1支安打、獲得3次保送，沒有得分。澳洲這場於3局下發起攻勢，第7棒Alex Hall先敲出三壘安打，下一棒Robbie Perkins將球轟出中外野，為球隊取得2：0領先。4局下多明尼加中繼投手出問題，連續保送讓對手再添1分。澳洲今天9支安打換得5分，順利拿下勝利。如今B組戰情紛亂，澳洲也順利開胡，中華隊兩勝暫居第一，有4支球隊目前取得1勝，而古巴則是0勝2敗墊底。根據賽前情況，若是本組第一的日本隊全勝，而中華隊之後能再勝澳洲，將很有機會能晉級。B組戰局慢慢變成互咬局面，若今天韓國能擊敗日本，那麼幾支球隊前段班球隊戰局會很接近，中華隊明天對上日本也變成有需要贏球的壓力，今晚日韓戰勝負將很關鍵。