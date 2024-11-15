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▲Joeman花了很大心力賽宣傳《靈能》節目。（圖／翻攝自Joeman臉書）

由百萬網紅Joeman打造的《靈能的挑戰》，開播之後話題不斷，一度被喻為台版《通靈之戰》，但近期卻陷入流量崩跌的絕境。對此，九妹本人也坦言「流量跌幅驚人」，這次也學到寶貴經驗，未來也將改變剪輯節奏問題。Joeman表示，《靈能的挑戰》原本預定是32集，如今已上了一半的部分，雖然首集點閱破百萬，但之後就一路往下掉，而且幅度驚人，「新集數上片後1星期的流量，還不如我隨便拍一部talk影片的流量」。Joeman坦言，《靈能》流量崩跌的情況的確讓他感到很挫折，因為他花了很大心力賽宣傳這個節目，自己流量生涯竟能在長影音嚴重衰退的時刻登上巔峰，但這個態勢卻沒有擴散到節目上。Joeman也觀察了許多觀眾給予的建議，表示最大問題在於節奏與關卡公平性，但由於節目部分已經拍攝完成，只能從剪輯層面來去更改節目節奏，以合併集數減少網友批評的剪輯節奏問題，也比較能在一集中有起承轉合的步調。