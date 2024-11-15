日韓應援風格差異超大引熱議！世界12強棒球預賽開打第3天，韓國隊今（15）日在台北大巨蛋交手日本隊，吸引眾多日、韓球迷到場應援，兩方球迷迥異的加油方式，也引起台灣網友熱烈討論。尤其是韓國球迷的應援，獲得不少網友好評，紛紛稱讚道：「這樣合唱真的很有氣勢。」
韓式應援席捲巨蛋 日本風格整齊劃一
除了場中賽事刺激外，兩邊應援團的相互競爭，也是本次日韓大戰的一大看點。在韓國隊方面，打者進攻時，除了會播放選手個人歌曲外，韓國球迷都會起身合唱和熱舞，應援團則會使用哨音帶領節奏，合力喊出不同的口號搭配手勢，可以說是將最原汁原味的韓風應援帶進台北大巨蛋。
在日本隊方面，雖然沒有音響播放音樂，而是現場用樂器演奏，所以整體應援聲較小，但是鼓掌、口號呼喊都相當整齊，球迷普遍也都坐在座位上，展現獨特的日式應援。
而這巨大的差異也引起網友討論，紛紛寫道：「韓國應援歌其實蠻好聽的」、「這樣合唱真的很震撼」、「日韓風格不同」。此外，也有網友解釋道：「日本應援團在L2外側，所以聲音差很多」、「日本人應援都在外野啊，所以聲音差很多。」
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除了場中賽事刺激外，兩邊應援團的相互競爭，也是本次日韓大戰的一大看點。在韓國隊方面，打者進攻時，除了會播放選手個人歌曲外，韓國球迷都會起身合唱和熱舞，應援團則會使用哨音帶領節奏，合力喊出不同的口號搭配手勢，可以說是將最原汁原味的韓風應援帶進台北大巨蛋。
在日本隊方面，雖然沒有音響播放音樂，而是現場用樂器演奏，所以整體應援聲較小，但是鼓掌、口號呼喊都相當整齊，球迷普遍也都坐在座位上，展現獨特的日式應援。
而這巨大的差異也引起網友討論，紛紛寫道：「韓國應援歌其實蠻好聽的」、「這樣合唱真的很震撼」、「日韓風格不同」。此外，也有網友解釋道：「日本應援團在L2外側，所以聲音差很多」、「日本人應援都在外野啊，所以聲音差很多。」
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