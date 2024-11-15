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▲世界12強棒球預賽開打第3天，韓國隊今（15）日在台北大巨蛋交手日本隊，吸引眾多日、韓球迷到場應援。（圖／記者朱永強攝）

日韓應援風格差異超大引熱議！世界12強棒球預賽開打第3天，除了場中賽事刺激外，兩邊應援團的相互競爭，也是本次日韓大戰的一大看點。，展現獨特的日式應援。而這巨大的差異也引起網友討論，紛紛寫道：「韓國應援歌其實蠻好聽的」、「這樣合唱真的很震撼」、「日韓風格不同」。此外，也有網友解釋道：「日本應援團在L2外側，所以聲音差很多」、「日本人應援都在外野啊，所以聲音差很多。」