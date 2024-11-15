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台南市政府113年第六場投資會報今 (15)日由市長黃偉哲主持召開，利用相關預審作業及聯審機制的建立，在法規許可下加速行政作業，協助業者解決各項投資設廠問題及排除投資障礙，統計目前列管2億元以上重大投資案97案，投資額達4,068億元，且自市長上任以來，已有108案完成投資、投資額約1,763億元，招商成果豐碩。黃偉哲表示，市府團隊針對廠商需求以定期或不定期召開跨局處協調會議，解決土地、人才、水電等問題，而廠商投資進駐前亦會針對周邊發展狀況、政府政策規劃與方向、產業用地區位、各式法規程序等協助提供評估，同時對接中央資源，加速解決招商困難，以主動積極的態度協助企業落實投資，相信這些投資案完成後，將為臺南帶來更繁榮的經濟環境、並為市民創造更多就業機會。經發局長林榮川指出，這次投資會報新增10案，分別是全球前三大記憶體製造商、半導體設備、大型客車製造、汽車零配件製造、真空保溫瓶製造、鋁製品加工、連鎖優格、製糖、綜合商場等投資案，合計將帶來1,703億元投資、近6千個就業機會。另解列已完成投資1案，為草如股份有限公司，公司成立於76年，從押出各類專業用途板材擴展為ODM製造商，主要產品為止滑砧板、夾圖砧板及餐墊，擁有ISO9001：2015、BSCI、GMP和SCAN等認證，產品銷售歐美各大超市賣場、品牌旗艦店及授權禮品公司等，各類型投資紛紛湧進臺南，落實投資營運，不僅為台南市挹注新經濟量能，也為市民帶來更多的就業機會。歡迎國內外優質企業到臺南投資。