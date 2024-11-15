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美國前總統川普將重返白宮，也讓拜登政府加速趕在川普回來前通過相關政策補助內容，包括與台積電有關的《晶片法案》補助，也是拜登政府加速運作的項目之一。而拜登今（15）日宣布，向台積電亞利桑那公司（TSMC Arizona）發放66億美元的補助金，讓川普上任後可能帶來的不可預測性徹底消失，宣告塵埃落定。由於川普對《晶片法案》持批評態度，多次揚言要取消或變更法案相關補助，也讓台積電是否能拿到拜登政府承諾的66億美元補助備受關注，而在拜登政府努力下，終於趕在卸任前完成了資金交付，讓台積電入袋為安。根據美國商務部新聞稿，拜登表示，自己上任時決心改變美國半導體製造衰退的現狀，而此後也透過《晶片法案》重振了美國半導體產業，促進了近4500億美元的半導體投資，創造了超過12萬5000個新的就業機會。拜登盛讚台積電亞利桑那廠是「美國史上最大的外國直接投資」，稱完成補助金交付是《晶片法案》迄今為止最重要的里程碑之一。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，透過對台積電亞利桑那州的投資，CHIPS計畫辦公室正在邁出重要一步，藉由提供可靠的國內晶片供應，來加強美國​​經濟和國家安全。除了66億美元撥款外，CHIPS計畫辦公室後續還將提供50億美元貸款給台積電，用在亞利桑那州2奈米晶片工廠。