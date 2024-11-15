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▲爆紅女球僮的身分經過神人的找尋之後，被發現是紅運少女 Ruby Girls成員哈密瓜。（圖／翻攝IG@h.m.g_0318）

▲哈密瓜年僅18歲，也是第13屆伊林璀璨之星。（圖／翻攝IG@h.m.g_0318）

2024世界12強棒球錦標賽B組賽事火熱開打，沒想到除了場上戰況之外，台灣場邊嬌點也紅到國外去了！在13日晚間的台韓大戰中，就有一位粉紅色系女球僮，在幫主審拿球時，日、韓以及台灣觀眾們瞬間被勾起好奇心，日媒更大讚「女球僮是作弊等級」，而這位女神的IG也被神到了。13日上演的世界棒球12強賽B組賽事日韓大戰，台式應援再次震撼了全場，結果賽事途中還有身穿粉紅露肚裝的女球僮出場，為主審提供新球，這個過程也被日本雜誌《THE DIGEST》報導，標題更打上：「性感過頭了！台灣的球僮穿著迷你裙、露肚臍出場，這很可愛，感覺有點作弊！」不少國家的棒球迷也紛紛在社群平台X上進行轉發，也大讚這位女球僮的可愛模樣，更笑稱已經達到「擾亂軍心的效果」。而這位女球僮的身分經過神人的找尋之後，被發現是紅運少女 Ruby Girls成員哈密瓜，年僅18歲的她是第13屆伊林璀璨之星，也在大巨蛋12強賽事中擔任球僮及開場舞演出。