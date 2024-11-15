日韓大對決！世界12強棒球錦標賽B組預賽，今（15）日迎來至關重要的「日韓大戰」，日本隊派出王牌高橋宏斗應戰。在4、5局間，韓國隊接連靠著朴東原的陽春砲，還有尹東熙的適時安打超前比分，不過5局下，日本先是靠著牧秀悟的適時安打超前，接著森下翔太在7局下炸裂兩分砲，一棒將比分拉開，最終就以6：3擊敗韓國。韓國本場吞下第2敗，而目前握有2勝的日本隊、中華隊，最有晉級機會，倘若屆時戰績相同，韓國在對戰成績上將陷入極度劣勢。
日本王牌遭猛攻 打線5局下火力支援
韓國隊在2局上率先發難，接力從王牌高橋宏斗手中敲安，攻佔上一、三壘，洪昌基擊出帶有1分打點安打，韓國隊1：0領先；不過日本隊在2局下迅速回擊，紅林弘太郎一棒掃出帶有2分打點的穿越滾地球，日本反倒以2：1超前。
3局上，高橋宏斗雖然找回狀態，連飆3次三振，但在4局上遭到朴東原狙擊，敲出左外野方向的追平陽春砲。比賽5局上，申珉宰接連靠著滾地球、盜壘推進，形成1人出局、三壘有人局面，代打的尹東熙敲出中左外野落地安打，送回三壘上跑者，5局上結束，韓國隊3：2領先日本。
牧秀悟適時一擊 森下兩分砲定勝
不過在5局下兩人出局後，日本隊栗原陵矢靠著觸身球上壘後，形成滿壘局面，輪到牧秀悟打擊，結果敲出二壘方向的穿越安打，一棒送回2分，讓日本隊在5局結束前，再次以4：3取得領先。
比賽7局下，小園海斗率先敲安上壘，輪到第4棒森下翔太打擊，接力擊出中左外野方向全壘打，為日本隊添下2分保險分，領先擴大到6：3。比賽尾聲，日本派上讀賣巨人隊王牌終結者大勢，上場關門，結果投出三下三下，幫助日本隊以6：3收下小組賽第2勝。
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韓國隊在2局上率先發難，接力從王牌高橋宏斗手中敲安，攻佔上一、三壘，洪昌基擊出帶有1分打點安打，韓國隊1：0領先；不過日本隊在2局下迅速回擊，紅林弘太郎一棒掃出帶有2分打點的穿越滾地球，日本反倒以2：1超前。
3局上，高橋宏斗雖然找回狀態，連飆3次三振，但在4局上遭到朴東原狙擊，敲出左外野方向的追平陽春砲。比賽5局上，申珉宰接連靠著滾地球、盜壘推進，形成1人出局、三壘有人局面，代打的尹東熙敲出中左外野落地安打，送回三壘上跑者，5局上結束，韓國隊3：2領先日本。
牧秀悟適時一擊 森下兩分砲定勝
不過在5局下兩人出局後，日本隊栗原陵矢靠著觸身球上壘後，形成滿壘局面，輪到牧秀悟打擊，結果敲出二壘方向的穿越安打，一棒送回2分，讓日本隊在5局結束前，再次以4：3取得領先。
比賽7局下，小園海斗率先敲安上壘，輪到第4棒森下翔太打擊，接力擊出中左外野方向全壘打，為日本隊添下2分保險分，領先擴大到6：3。比賽尾聲，日本派上讀賣巨人隊王牌終結者大勢，上場關門，結果投出三下三下，幫助日本隊以6：3收下小組賽第2勝。
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