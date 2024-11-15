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▲牧秀悟在滿壘進攻機會，敲出二壘方向的穿越安打，一棒送回2分，讓日本隊在5局結束前，再次以4：3取得領先。（圖／記者朱永強攝）

▲世界12強棒球賽，B組預賽上演「日韓大戰」，日本隊派出王牌高橋宏斗先發，他是本季日職的央聯防禦率王。（圖／記者朱永強攝）

日韓大對決！世界12強棒球錦標賽B組預賽，今（15）日迎來至關重要的「日韓大戰」，日本隊派出王牌高橋宏斗應戰韓國本場吞下第2敗，而目前握有2勝的日本隊、中華隊，最有晉級機會，倘若屆時戰績相同，韓國在對戰成績上將陷入極度劣勢。韓國隊在2局上率先發難，接力從王牌高橋宏斗手中敲安，攻佔上一、三壘，洪昌基擊出帶有1分打點安打，韓國隊1：0領先比賽5局上，申珉宰接連靠著滾地球、盜壘推進，形成1人出局、三壘有人局面，代打的尹東熙敲出中左外野落地安打，送回三壘上跑者，5局上結束，韓國隊3：2領先日本。不過在5局下兩人出局後，日比賽7局下，小園海斗率先敲安上壘，比賽尾聲，日本派上讀賣巨人隊王牌終結者大勢，上場關門，結果投出三下三下，幫助日本隊以6：3收下小組賽第2勝。