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第61屆金馬獎將在本月23日登場，本屆終身成就獎將獻給已故港星鄭佩佩，以及現年91歲的攝影師林文錦。沒想到近來林文錦卻傳出爭議，因先前作品《掌鏡人生》提到中華民國電影攝影協會秘書長呂俊銘，「成天處心積慮幹一些見不得人的勾當」，而遭到提告。近日林文錦已經登報道歉，金馬執委會則回應，此事會在典禮結束後召開執委會討論。據《聯合新聞網》報導，林文錦的自傳書中提到，呂俊銘「成天處心積慮幹一些見不得人的勾當」，因此遭到呂俊銘提告，林文錦近日也登報道歉，表示「書中內容有妨害到呂俊銘先生之名譽，謹此道歉」，日後如再版，會刪除相關內容；另外，林文錦書中也提到，他先前在金馬獎得到最佳攝影的作品《我女若蘭》，攝影師確實是林文錦，但攝影指導是華慧英，理應2人要共同獲獎，當年卻獨漏華慧英先生。呂俊銘也說，現在包括製片人、導演、編劇、攝影師等，已經有多位電影界人士連署聲明給金馬執委會，希望能校正回歸，補頒第5屆金馬獎最佳攝影獎獎盃給華慧英先生。對此，金馬執委會表示，「關於『我女若蘭』最佳彩色攝影獎得主增列華慧英先生一事，金馬執委會已收到連署聲明，並會於本屆典禮結束後召開執委會討論，定案後公布後續。」雖然林文錦因為自傳內容引發爭議，不過他生涯中曾為多部重要電影掌鏡，也已投身電影產業將近半世紀，他曾與李嘉、張曾澤、丁善璽、陳耀圻、劉立立、蔡揚名、朱延平等知名導演合作，跨越各種類型，其中和丁善璽合作的戰爭鉅片《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》屢屢刷新台灣電影攝影難度，對電影傳承貢獻良多，曾獲金馬獎肯定的廖本榕、李屏賓也都曾是他的子弟兵。