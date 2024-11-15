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中華隊在2024年世界棒球12強賽B組目前取得2勝0敗戰績，暫居分組龍頭。這兩場比賽中華隊開賽前被看低的投手戰力，反倒發揮優異，面對打擊都不弱的韓國和多明尼加，兩戰共只掉4分，捕手林家正的配球受到外界認可。他在昨天9局下一次精彩的「偷好球」，幫助吳俊偉穩住球數，最終三振掉打者，守下勝利，展現大聯盟等級的「Framing」技術。在昨天的比賽中，9局下吳俊偉上場關門，但被連續安打丟掉一分。兩人出局三壘有人的情況下，中華隊僅2：1領先，這一分得要守住。1壞球沒有好球的情況下，一顆偏內角的球被林家正穩穩接住，主審判好球。最終吳俊偉三振掉Arismendy Alcantara，化解危機。而該打席第二球，林家正的接球堪稱藝術，「Framing」（捕手偷好球）技術絕佳，，否則當時若是0好2壞，恐怕對投手很不利。也有球迷在社群上轉發這一球的片段，寫到「」，下面也有許多人同意此說法表示：「林家正好帥！」、「」、「穩定接球比手套位移還容易獲得好球」、「林」。而專欄作家王翊亘也指出，林家正此役大多是採取現在大聯盟捕手主流的單膝跪姿，，增加對決信心，這2戰確實有效。另外，，包括莊昕諺、陳冠宇、黃子鵬、林昱珉、吳俊偉等人都因其引導而受益，極大程度地揚長避短，展現好的投球內容。