中華隊在2024年世界棒球12強賽B組目前取得2勝0敗戰績，暫居分組龍頭。這兩場比賽中華隊開賽前被看低的投手戰力，反倒發揮優異，面對打擊都不弱的韓國和多明尼加，兩戰共只掉4分，捕手林家正的配球受到外界認可。他在昨天9局下一次精彩的「偷好球」，幫助吳俊偉穩住球數，最終三振掉打者，守下勝利，展現大聯盟等級的「Framing」技術。
林家正精彩偷好球 球迷：不愧是MLB教出來的捕手
在昨天的比賽中，9局下吳俊偉上場關門，但被連續安打丟掉一分。兩人出局三壘有人的情況下，中華隊僅2：1領先，這一分得要守住。1壞球沒有好球的情況下，一顆偏內角的球被林家正穩穩接住，主審判好球。最終吳俊偉三振掉Arismendy Alcantara，化解危機。
而該打席第二球，林家正的接球堪稱藝術，「Framing」（捕手偷好球）技術絕佳，硬是將一顆有壞球空間的球接起來像是好球，幫助投手取得1好1壞的球數，否則當時若是0好2壞，恐怕對投手很不利。
也有球迷在社群上轉發這一球的片段，寫到「只有當過捕手的人都知道這球含金量有多高」，下面也有許多人同意此說法表示：「林家正好帥！」、「不愧是MLB教出來的捕手」、「穩定接球比手套位移還容易獲得好球」、「林捕的蹲法，右腳單膝著地可方便迅速移位」。
林家正為何採用單膝跪姿 專家解析
而專欄作家王翊亘也指出，林家正此役大多是採取現在大聯盟捕手主流的單膝跪姿，「好處是可以有比較流暢的偷好球接捕角度」，可幫助投手爭取較高的好球率，雖然犧牲了起身傳球的速度，但他選擇盡量幫助投手投出好球，增加對決信心，這2戰確實有效。
另外，林家正的配球技巧也被多位搭檔過的投手盛讚，包括莊昕諺、陳冠宇、黃子鵬、林昱珉、吳俊偉等人都因其引導而受益，極大程度地揚長避短，展現好的投球內容。
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在昨天的比賽中，9局下吳俊偉上場關門，但被連續安打丟掉一分。兩人出局三壘有人的情況下，中華隊僅2：1領先，這一分得要守住。1壞球沒有好球的情況下，一顆偏內角的球被林家正穩穩接住，主審判好球。最終吳俊偉三振掉Arismendy Alcantara，化解危機。
而該打席第二球，林家正的接球堪稱藝術，「Framing」（捕手偷好球）技術絕佳，硬是將一顆有壞球空間的球接起來像是好球，幫助投手取得1好1壞的球數，否則當時若是0好2壞，恐怕對投手很不利。
也有球迷在社群上轉發這一球的片段，寫到「只有當過捕手的人都知道這球含金量有多高」，下面也有許多人同意此說法表示：「林家正好帥！」、「不愧是MLB教出來的捕手」、「穩定接球比手套位移還容易獲得好球」、「林捕的蹲法，右腳單膝著地可方便迅速移位」。
林家正為何採用單膝跪姿 專家解析
而專欄作家王翊亘也指出，林家正此役大多是採取現在大聯盟捕手主流的單膝跪姿，「好處是可以有比較流暢的偷好球接捕角度」，可幫助投手爭取較高的好球率，雖然犧牲了起身傳球的速度，但他選擇盡量幫助投手投出好球，增加對決信心，這2戰確實有效。
另外，林家正的配球技巧也被多位搭檔過的投手盛讚，包括莊昕諺、陳冠宇、黃子鵬、林昱珉、吳俊偉等人都因其引導而受益，極大程度地揚長避短，展現好的投球內容。
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