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▲Lisa原本名字是叫「Pranpriya Manobal」而非「Lalisa Manobal」。（圖／Lisa IG）

▲Lisa跟媽媽Chittip Bruschweiler（右）、繼父Marco Bruschweiler感情超好。（圖／Chittip Bruschweiler IG）

▲泰國籍Lisa從幼稚園開始就愛跳舞，因為BIGBANG、2NE1，決定要成為韓國藝人。（圖／Lisa IG）

▲11年前，Lisa（紅框）曾當過師兄太陽的MV臨演，拍攝一整天，但露臉不超過10秒。（圖／Lisa IG）

▲Lisa除了唱歌，也跨足戲劇領域，參演《白蓮花大飯店》第三季的畫面公開。（圖／streamonmax IG）

南韓女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa（本名：拉莉莎瑪諾班）即將在明（17）日於「高雄巨蛋」舉辦粉絲見面會，《NOWnews今日新聞》特別幫BLINK（官方粉絲名）整理女神的5件小事，包含她原本不叫Lisa而是Pranpriya、超愛取暱稱、進入「YG娛樂」後被禁說英文，以及2013年參演BIGBANG成員太陽的《Ringa Linga》MV拍攝，臨演秒數低於10秒的稚嫩照片出土，讓大家在追星前，更能認識Lisa到底是誰！Lisa完整名字為「Lalisa Manobal」，但在這之前的原名是「Pranpriya Manobal」，後來受到占卜師的建議，才改成「Lalisa」，含義為：受到讚揚的人。除了改名，她童年的暱稱也超多，包括「Pokpak」、「Alice」和「Liz」；隨著出道後，各國粉絲也根據Lisa的個性、舉動而給予不少封號，華語地區的話就有「廚師Lisa」、「sa姐」、「嚴莉莉」、「人間甜蜜蜜」以及「人間芭比」等。Lisa於1997年3月27日出生於泰國武里南府，是家中的獨生女，媽媽Chittip Bruschweiler後來跟泰籍瑞士廚師Marco Bruschweiler再婚，到了3歲才搬到曼谷生活。Lisa的繼父是世界級的廚師，也有在曼谷開設泰式廚藝學校。她曾就讀泰國的國際學校「Praphamontree II International School」，不過這所學校並非外籍學生專屬，而是針對泰國本地學生提供高比例英語課程的私立學校。Lisa就是在這時對唱歌跳舞產生興趣，當年才4歲的她，上幼稚園便開始參加舞蹈培訓班，還曾跟泰國籍的GOT7成員BamBam、NCT成員Ten加入名為「we zaa cool」的舞團，升上小學後，她最愛偶像的就是「YG娛樂」的BIGBANG跟2NE1。進入青少年的Lisa對K-POP產生更濃厚的興趣，並希望成為韓國藝人。2010年，她參加「YG娛樂」在泰國舉辦的徵選活動，當時報名者約4000名，Lisa是唯一通過甄選的人；國中3年級的她，在2011年4月11日加入「YG娛樂」，展開為期5年3個月的韓國練習生生活，她也是「YG娛樂」第一位非韓國人的練習生。練習初期，她一直用英語和僑胞或留學練習生溝通，後來「YG娛樂」要求她專注於「以韓國為目標」的出道計畫，禁止說英語，由於當時完全不懂韓語，她花了許多精力學習語言。出道前，她每天會花2小時與韓語老師進行一對一學習。如今，她的韓語能力比英語更好，自然的咬字發音，完全不輸土生土長的韓國人。正式成為「YG Family」後，Lisa也圓夢見到偶像BIGBANG，2013年11月，她以臨演、舞者的身分參與太陽的歌曲《Ringa Linga》MV拍攝，並與iKON和WINNER的成員一同出鏡，畫面中的Lisa露臉秒數不超過10秒，嬰兒肥也明顯，跟現在的女神風範相差甚遠。很快的5年多過去，2016年8月8日，Lisa跟Jennie、Jisoo、Rosé正式組團BLACKPINK亮相，出道的雙單曲《口哨》、《Boombayah》一推出，BLACKPINK就大大走紅，一路成功走向全球成為國際巨星；直到2023年，4姝合約到期，改跟「YG娛樂」簽團體約、不簽個人約，以「單飛不解散」的方式在各領域發光發熱。Lisa也在今年2月成立個人公司LLOUD，並陸續發行《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》等單曲，單飛相當成功。而她11月開始首度舉辦個人巡迴見面會，台灣定檔11月17日在高雄巨蛋登場，她也是BLACKPINK第一位隻身台來的成員，亦是繼2019年3月、2023年3月後三度訪台。演出時間：2024年11月17日（日）17：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元、3800元、1900元售票系統：KKTIX